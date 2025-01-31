В Сумах до 16 возросло количество пострадавших от попадания беспилотника в дом
Пятница, 31 января 2025, 20:49
Количество пострадавших от попадания российского беспилотника в многоэтажку в Сумах 30 января возросло до 16 человек.
Источник: Сумской городской совет
Детали: По информации штаба по ликвидации последствий ЧС, количество пострадавших возросло до 16.
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В течение дня продолжались работы по восстановлению предоставления коммунальных услуг, в доме, где было попадание.
Что предшествовало: