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В Сумах до 16 возросло количество пострадавших от попадания беспилотника в дом

Татьяна ОлейникПятница, 31 января 2025, 20:49
В Сумах до 16 возросло количество пострадавших от попадания беспилотника в дом
фото - гсчс сумской области

Количество пострадавших от попадания российского беспилотника в многоэтажку в Сумах 30 января возросло до 16 человек.

Источник: Сумской городской совет

Детали: По информации штаба по ликвидации последствий ЧС, количество пострадавших возросло до 16.

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В течение дня продолжались работы по восстановлению предоставления коммунальных услуг, в доме, где было попадание.

Что предшествовало:

  • Ночью 30 января российский беспилотник попал в многоэтажку в Сумах.
  • По состоянию на вечер 30 января сообщали о 9 погибших и 14 раненых.

Сумывойна
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