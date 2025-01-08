Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
⭐️ Пройдіть опитування читачів УП ⭐️

Президент Південної Кореї забарикадувався на віллі: влада здійснить другу спробу його арешту

Станіслав ПогоріловСереда, 8 січня 2025, 07:49
Президент Південної Кореї забарикадувався на віллі: влада здійснить другу спробу його арешту
Юн Сок Йоль, фото: Getty Images

Влада Південної Кореї готується зробити другу спробу арештувати президента Юна Сук Йола, якому оголошено імпічмент. Очільник країни проігнорував виклик на допит та забарикадувався на своїй віллі.

Джерело: Reuters

Деталі: Повідомляється, що було помічено, як Служба безпеки президента укріплювала територію комплексу колючим дротом і барикадами, використовуючи автобуси, щоб заблокувати доступ до вілли на схилі пагорба, де, як вважають, перебуває Юн Сук Йол, який проігнорував виклик на допит.

Реклама:

Голова Управління з розслідування корупції серед високопосадовців (CIO), О Донг Вон, яке веде розслідування проти президента, у вівторок вибачився за невдалу спробу арешту минулої п'ятниці після напруженого шестигодинного протистояння в президентському комплексі.

О Донг Вон відкликав спробу арешту після того, як вхід до президентського комплексу був заблокований живим ланцюгом.

"Ми зробимо все можливе, щоб досягти нашої мети, ретельно підготувавшись цього разу, з великою рішучістю, щоб друге виконання ордеру було останнім", - заявив О Донг Вон парламентському комітету.

РЕКЛАМА:

Різні сценарії арешту, про які повідомляли місцеві ЗМІ, включають мобілізацію сил спеціальних тактичних підрозділів поліції і важкої техніки для прориву барикад, після чого понад 2 000 поліцейських витіснять президентську охорону, що може зайняти до трьох днів, якщо це буде необхідно, щоб виснажити агентів президентської охорони.

Що було раніше: У п'ятницю, 3 січня влада Південної Кореї не змогла заарештувати президента Юн Сук Йоля, щоб виконати ордер на його арешт через перешкоджання службою безпеки президента поліцейським та слідчим.

Передісторія:

  • Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив надзвичайний воєнний стан у країні. У прямому телезверненні до нації Юн заявив, що цей захід необхідний для захисту країни від "комуністичних сил". Він не назвав конкретної загрози з боку КНДР, що володіє ядерною зброєю, і зосередився на своїх внутрішніх політичних опонентах.
  • Національна асамблея Південної Кореї 4 грудня проголосувала за вимогу до президента Юн Сок Йоля скасувати надзвичайний воєнний стан. Після цього президент заявив, що воєнний стан у країні буде скасований
  • Опозиційна Демократична партія Південної Кореї планувала звинуватити Йоля у державній зраді і запустити процедуру імпічменту.
  • У зверненні 7 грудня президент Південної Кореї заявив, що "щиро шкодує" про те, що викликав занепокоєння громадськості оголошенням воєнного стану, пообіцявши при цьому більше не повторювати подібного.
  • За даними південнокорейського видання Yonhap, суд видав ордер на затримання Юн Сок Йоля – президента Південної Кореї, якому оголосили імпічмент.

Південна Кореяарешт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
відеоСили оборони відійшли з вогнетривкого комбінату в Часовому Яру – УП
Трамп запустив мемкоїн $TRUMP, викликавши ажіотаж серед трейдерів
Синоптики розповіли, яку погоду чекати 19 січня та попередили про сильний вітер у Києві
фото, відеоСБУ: Інженер столичного метро створив мережу, яка наводила удари РФ по Києву та Харківщині
Екснардепу Новинському оголосили підозру в держзраді та розпалюванні ворожнечі
відеоССО уразили нафтобазу "Роснєфті" в Людиновому
Усі новини...
Південна Корея
У Південній Кореї все ж таки хочуть арештувати президента після першої невдалої спроби
Президента Південної Кореї не змогли заарештувати через опір охорони
Слідчі прибули на затримання президента Південної Кореї після його імпічменту – ЗМІ
Останні новини
19:46
Під час ракетної атаки росіян було пошкоджено найстаріший McDonald’s України
19:20
Лідер німецької опозиції вважає Трампа передбачуваним і бачить у ньому можливість для Європи
18:52
відеоСили оборони відійшли з вогнетривкого комбінату в Часовому Яру – УП
18:31
фотоРакетний удар по Запоріжжю: з-під завалів деблокували тіло загиблого, шукають ще одну людину
18:24
Студенти, які не складуть іспит із БЗВП, не зможуть продовжити навчання – МОУ
18:15
фотоСБУ на Дніпропетровщині викрила компанію, яка сприяла РФ у побудові ядерних лабораторій
17:50
біатлонНорвежець Йоганнес Бо оголосив про завершення кар'єри у 2025 році
17:47
В МОУ заперечили "погіршення стосунків" Умєрова з директоркою АОЗ: Лише професійні критерії
17:42
Росіяни з міномета обстріляли Берислав: загинули двоє людей
17:34
Трамп запустив мемкоїн $TRUMP, викликавши ажіотаж серед трейдерів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: