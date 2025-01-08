Президент Південної Кореї забарикадувався на віллі: влада здійснить другу спробу його арешту

Влада Південної Кореї готується зробити другу спробу арештувати президента Юна Сук Йола, якому оголошено імпічмент. Очільник країни проігнорував виклик на допит та забарикадувався на своїй віллі.

Джерело: Reuters

Деталі: Повідомляється, що було помічено, як Служба безпеки президента укріплювала територію комплексу колючим дротом і барикадами, використовуючи автобуси, щоб заблокувати доступ до вілли на схилі пагорба, де, як вважають, перебуває Юн Сук Йол, який проігнорував виклик на допит.

Реклама:

Голова Управління з розслідування корупції серед високопосадовців (CIO), О Донг Вон, яке веде розслідування проти президента, у вівторок вибачився за невдалу спробу арешту минулої п'ятниці після напруженого шестигодинного протистояння в президентському комплексі.

О Донг Вон відкликав спробу арешту після того, як вхід до президентського комплексу був заблокований живим ланцюгом.

"Ми зробимо все можливе, щоб досягти нашої мети, ретельно підготувавшись цього разу, з великою рішучістю, щоб друге виконання ордеру було останнім", - заявив О Донг Вон парламентському комітету.

РЕКЛАМА:

Різні сценарії арешту, про які повідомляли місцеві ЗМІ, включають мобілізацію сил спеціальних тактичних підрозділів поліції і важкої техніки для прориву барикад, після чого понад 2 000 поліцейських витіснять президентську охорону, що може зайняти до трьох днів, якщо це буде необхідно, щоб виснажити агентів президентської охорони.

Що було раніше: У п'ятницю, 3 січня влада Південної Кореї не змогла заарештувати президента Юн Сук Йоля, щоб виконати ордер на його арешт через перешкоджання службою безпеки президента поліцейським та слідчим.

Передісторія: