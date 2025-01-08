Тищенко з'явився на засіданні Ради та заявив, що припиняє боротись із кол-центрами
Середа, 8 січня 2025, 13:40
Народний депутат Микола Тищенко, який раніше нібито мав проблеми із серцем і тривалий час був відсутній у парламенті, з'явився на засіданні Верховної Ради.
Джерело: Народний депутат "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко в Телеграм
Пряма мова Тищенка: "Перегортаю сторінку. Я зрозумів, що ця боротьба (з кол-центрами - ред.) нікому не потрібна. Я це виконував за зверненням своїх виборців".
Реклама:
Деталі: Тищенко протягом довгого часу не приходив на засідання Ради. Раніше він, посилаючись на ішемічну хворобу серця, не прийшов на судове засідання у справі про побиття колишнього бійця спецпідрозділу "Кракен" Дмитра Мазохи.
Передісторія:
РЕКЛАМА:
- У Дніпрі 20 червня група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken, коли той гуляв із дитиною. На відео видно, що до цього причетна охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Мазоха посперечався.
- Правоохоронці 25 червня повідомили про підозру Тищенку за фактом подій у місті Дніпро.
- Печерський районний суд Києва 25 червня обрав запобіжний захід Тищенку. За рішенням суду він має перебувати під цілодобовим домашнім арештом, носити електронний браслет та здати закордонні паспорти.
- Після закінчення судового засідання спалахнув скандал, оскільки Тищенка після обрання запобіжного заходу побачили у пʼятизірковому готелі Києва.
- 12 листопада Київський апеляційний суд продовжив Тищенку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
- 23 грудня Тищенко, посилаючись на проблеми із серцем, не з'явився на судове засідання. Суд не продовжив запобіжний захід нардепу.