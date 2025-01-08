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Тищенко з'явився на засіданні Ради та заявив, що припиняє боротись із кол-центрами

Українська правдаСереда, 8 січня 2025, 13:40
Тищенко з'явився на засіданні Ради та заявив, що припиняє боротись із кол-центрами
Фото: Скриншот відео з Телеграм-каналу Олексія Гончаренка

Народний депутат Микола Тищенко, який раніше нібито мав проблеми із серцем і тривалий час був відсутній у парламенті, з'явився на засіданні Верховної Ради.

Джерело: Народний депутат "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко в Телеграм

Пряма мова Тищенка: "Перегортаю сторінку. Я зрозумів, що ця боротьба (з кол-центрами - ред.) нікому не потрібна. Я це виконував за зверненням своїх виборців".

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Деталі: Тищенко протягом довгого часу не приходив на засідання Ради. Раніше він, посилаючись на ішемічну хворобу серця, не прийшов на судове засідання у справі про побиття колишнього бійця спецпідрозділу "Кракен" Дмитра Мазохи.

Передісторія:

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  • У Дніпрі 20 червня група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken, коли той гуляв із дитиною. На відео видно, що до цього причетна охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Мазоха посперечався.
  • Правоохоронці 25 червня повідомили про підозру Тищенку за фактом подій у місті Дніпро.
  • Печерський районний суд Києва 25 червня обрав запобіжний захід Тищенку. За рішенням суду він має перебувати під цілодобовим домашнім арештом, носити електронний браслет та здати закордонні паспорти.
  • Після закінчення судового засідання спалахнув скандал, оскільки Тищенка після обрання запобіжного заходу побачили у пʼятизірковому готелі Києва.
  • 12 листопада Київський апеляційний суд продовжив Тищенку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
  • 23 грудня Тищенко, посилаючись на проблеми із серцем, не з'явився на судове засідання. Суд не продовжив запобіжний захід нардепу.

Верховна РадаТкаченко
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