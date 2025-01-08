Тищенко з'явився на засіданні Ради та заявив, що припиняє боротись із кол-центрами

Народний депутат Микола Тищенко, який раніше нібито мав проблеми із серцем і тривалий час був відсутній у парламенті, з'явився на засіданні Верховної Ради.

Джерело: Народний депутат "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко в Телеграм

Пряма мова Тищенка: "Перегортаю сторінку. Я зрозумів, що ця боротьба (з кол-центрами - ред.) нікому не потрібна. Я це виконував за зверненням своїх виборців".

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Деталі: Тищенко протягом довгого часу не приходив на засідання Ради. Раніше він, посилаючись на ішемічну хворобу серця, не прийшов на судове засідання у справі про побиття колишнього бійця спецпідрозділу "Кракен" Дмитра Мазохи.

Передісторія:

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