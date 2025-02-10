Шесть человек ранены в результате российских обстрелов на севере Донецкой области – ОВА

В результате российских обстрелов северных районов Донецкой области по меньшей мере шесть человек получили ранения.

Источник: начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин

Детали: Филашкин сообщил, что Константиновка подверглась четырем авиаударам, в результате которых ранения получили четыре человека.

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Прямая речь: "В Краматорске пока известно о 2 раненых в частном доме, однако окончательные последствия обстрела еще предстоит определить".

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