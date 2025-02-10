Шесть человек ранены в результате российских обстрелов на севере Донецкой области – ОВА
Понедельник, 10 февраля 2025, 01:20
В результате российских обстрелов северных районов Донецкой области по меньшей мере шесть человек получили ранения.
Источник: начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин
Детали: Филашкин сообщил, что Константиновка подверглась четырем авиаударам, в результате которых ранения получили четыре человека.
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Прямая речь: "В Краматорске пока известно о 2 раненых в частном доме, однако окончательные последствия обстрела еще предстоит определить".
Предыстория:
- 8 февраля российские оккупационные войска нанесли очередные удары по Покровску Донецкой области, травмы и ранения получили два человека, еще один человек пострадал от атаки вражеского дрона в Покровском районе.
- 6 февраля в Донецкой ОГА сообщили, что на подконтрольной Украине территории Донецкой области остается около 302 тысяч гражданских лиц.