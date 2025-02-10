Оккупанты усилят принудительную мобилизацию на временно оккупированных территориях Украины – ЦНС
Россия весной 2025 года готовится усилить принудительную мобилизацию на временно оккупированных территориях Украины, чтобы компенсировать значительные потери на фронте.
Источник: Центр национального сопротивления
Детали: По данным ЦНС, россияне пытаются компенсировать значительные потери на фронте принудительной мобилизацией граждан Украины на ВОТ, а также рекрутингом мигрантов и наемников.
Дословно: "Оккупанты постоянно осуществляют психологическое давление на мужчин призывного возраста, чтобы заставить их подписывать контракты под угрозой арестов, конфискации имущества или депортации в депрессивные регионы России".
Детали: Особое внимание российские военкоматы уделяют мигрантам из Центральной Азии, которые приехали на ВОТ в поисках заработка. Сейчас их активно привлекают к подписанию контрактов с вооруженными силами РФ.
ЦНС отмечает, что принудительная мобилизация граждан Украины противоречит статьям 49 и 51 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Эти международные нормы запрещают оккупационным властям принуждать гражданских служить в вооруженных силах страны-оккупанта. Однако, как отмечает ЦНС, Россия систематически игнорирует международное право.
Предыстория:
- Ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщало, что в 2025 году Россия планирует привлечь не менее 126 тысяч солдат из так называемого "спецконтингента" - заключенных, должников по кредитам и лиц с проблемами с законом - для пополнения потерь своей армии в войне против Украины.
- По информации Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 9 февраля российская армия потеряла в войне против Украины около 849 320 военных.