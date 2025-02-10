Россия весной 2025 года готовится усилить принудительную мобилизацию на временно оккупированных территориях Украины, чтобы компенсировать значительные потери на фронте.

Источник: Центр национального сопротивления

Детали: По данным ЦНС, россияне пытаются компенсировать значительные потери на фронте принудительной мобилизацией граждан Украины на ВОТ, а также рекрутингом мигрантов и наемников.

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Дословно: "Оккупанты постоянно осуществляют психологическое давление на мужчин призывного возраста, чтобы заставить их подписывать контракты под угрозой арестов, конфискации имущества или депортации в депрессивные регионы России".

Детали: Особое внимание российские военкоматы уделяют мигрантам из Центральной Азии, которые приехали на ВОТ в поисках заработка. Сейчас их активно привлекают к подписанию контрактов с вооруженными силами РФ.

ЦНС отмечает, что принудительная мобилизация граждан Украины противоречит статьям 49 и 51 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Эти международные нормы запрещают оккупационным властям принуждать гражданских служить в вооруженных силах страны-оккупанта. Однако, как отмечает ЦНС, Россия систематически игнорирует международное право.

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