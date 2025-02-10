Вночі дрон смертельно поранив чоловіка у Бериславі на Херсонщині

У ніч на 10 лютого в Бериславі Херсонської області російський безпілотник скинув вибухівку на чоловіка, отримавши поранення, він помер на місці.

Джерело: Telegram голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна

Пряма мова: "Ворог скинув вибухівку з дрона на 42-річного чоловіка, через що він дістав поранення, несумісні з життям. Мої співчуття рідним і близьким убитого".

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Нагадаємо:

Як повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації, протягом минулої доби, 9 та в ніч на 10 лютого, російські військові обстрілювали житлові квартали населених пунктів Херсонської області. Внаслідок атак пошкоджено багатоповерхівку та 4 приватні будинки. Також окупанти понівечили пенітенціарну установу та господарську споруду.