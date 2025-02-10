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Ночью дрон смертельно ранил мужчину в Бериславе на Херсонщине

Украинская правдаПонедельник, 10 февраля 2025, 08:51
Ночью дрон смертельно ранил мужчину в Бериславе на Херсонщине
Осколки русского дрона, иллюстративное фото: Getty Images

В ночь на 10 февраля в Бериславе Херсонской области российский беспилотник сбросил взрывчатку на мужчину, получив ранения, он скончался на месте.

Источник: Telegram председателя Херсонской ОВА Александра Прокудина

Прямая речь: "Враг сбросил взрывчатку с дрона на 42-летнего мужчину, из-за чего он получил ранения, несовместимые с жизнью. Мои соболезнования родным и близким убитого".

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Напомним:

Как сообщили в Херсонской областной военной администрации, за прошедшие сутки, 9 и в ночь на 10 февраля, российские военные обстреливали жилые кварталы населенных пунктов Херсонской области. В результате атак повреждены многоэтажка и 4 частных дома. Также оккупанты изуродовали пенитенциарное учреждение и хозяйственную постройку.

  • Три человека, среди них ребенок, получили ранения в результате российских обстрелов Херсона утром 8 февраля.
  • В Херсоне в пятницу, 9 февраля, 66-летняя женщина получила ранения после того, как в ее квартиру влетел вражеский БпЛА.

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российско-украинская войнаХерсонская областьбеспилотники
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