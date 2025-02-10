Чоловіка, який розстріляв пенсіонера на заправці, відправлять до психлікарні – прокуратура
Чоловіка, який у вересні 2024 року пострілом в голову з рушниці убив пенсіонера на столичній АЗС, направлять на примусове лікування до психіатричної лікарні із суворим наглядом, повідомили у прокуратурі.
Джерело: Київська міська прокуратура
Дослівно прокуратура: "За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури міста Києва до суду скеровано клопотання про застосування до підозрюваного в умисному вбивстві чоловіка на АЗС примусових заходів медичного характеру. Його направлять до закладу з надання психіатричної допомоги із суворим наглядом".
Деталі: Мова йде про чоловіка, який 18 вересня 2024 року на АЗС на Кільцевій дорозі вистрелив з рушниці у голову 65-річному пенсіонеру, який збирався сісти у власний автомобіль. Пенсіонер від отриманого поранення помер, а зловмисник забрав ключі від машини і втік з місця злочину.
У прокуратурі зазначили, що судово-психіатрична експертиза підтвердила, що 41-річний чоловік, який стріляв у пенсіонера, "як на момент вчинення злочину, так і зараз, не може усвідомлювати свої дії та керувати ними".
"Також встановлено, що з 2012 року він періодично проходив лікування у медичних закладах, де надають психіатричну допомогу. Наразі підозрюваний перебуває під вартою у спеціалізованому медичному закладі", – йдеться в повідомленні.
Його дії кваліфікували як умисне вбивство з корисливих мотивів, розбійний напад, незаконне заволодіння автомобілем, придбання, зберігання бойових припасів без відповідного дозволу.
Передісторія:
- Вранці 18 вересня 2024 року на одній з АЗС столиці до водія автівки підійшов чоловік з рушницею і вистрілив йому в голову. Після цього він утік на машині вбитого.
- Під обшуків у затриманого, окрім рушниці, з якої було здійснено смертельний постріл, поліція також знайшла гранату.
- Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.