Чоловіка, який розстріляв пенсіонера на заправці, відправлять до психлікарні – прокуратура  

Чоловіка, який у вересні 2024 року пострілом в голову з рушниці убив пенсіонера на столичній АЗС, направлять на примусове лікування до психіатричної лікарні із суворим наглядом, повідомили у прокуратурі.

Джерело: Київська міська прокуратура

Дослівно прокуратура: "За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури міста Києва до суду скеровано клопотання про застосування до підозрюваного в умисному вбивстві чоловіка на АЗС примусових заходів медичного характеру. Його направлять до закладу з надання психіатричної допомоги із суворим наглядом".

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Деталі: Мова йде про чоловіка, який 18 вересня 2024 року на АЗС на Кільцевій дорозі вистрелив з рушниці у голову 65-річному пенсіонеру, який збирався сісти у власний автомобіль. Пенсіонер від отриманого поранення помер, а зловмисник забрав ключі від машини і втік з місця злочину.

Фото прокуратури

У прокуратурі зазначили, що судово-психіатрична експертиза підтвердила, що 41-річний чоловік, який стріляв у пенсіонера, "як на момент вчинення злочину, так і зараз, не може усвідомлювати свої дії та керувати ними".

Фото прокуратури

"Також встановлено, що з 2012 року він періодично проходив лікування у медичних закладах, де надають психіатричну допомогу. Наразі підозрюваний перебуває під вартою у спеціалізованому медичному закладі", – йдеться в повідомленні.

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Його дії кваліфікували як умисне вбивство з корисливих мотивів, розбійний напад, незаконне заволодіння автомобілем, придбання, зберігання бойових припасів без відповідного дозволу.

Передісторія: