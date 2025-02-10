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Мужчину, который расстрелял пенсионера на заправке, отправят в психбольницу – прокуратура 

Ирина БалачукПонедельник, 10 февраля 2025, 14:09
Мужчину, который расстрелял пенсионера на заправке, отправят в психбольницу – прокуратура 
ФОТО ПРОКУРАТУРЫ

Мужчину, который в сентябре 2024 года выстрелом в голову из ружья убил пенсионера на столичной АЗС, направят на принудительное лечение в психиатрическую больницу со строгим наблюдением, сообщили в прокуратуре.

Источник: Киевская городская прокуратура

Дословно прокуратура: "Под процессуальным руководством Святошинской окружной прокуратуры города Киева в суд направлено ходатайство о применении к подозреваемому в умышленном убийстве мужчины на АЗС принудительных мер медицинского характера. Его направят в учреждение по оказанию психиатрической помощи со строгим наблюдением".

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Детали: Речь идет о мужчине, который 18 сентября 2024 года на АЗС на Кольцевой дороге выстрелил из ружья в голову 65-летнему пенсионеру, который собирался сесть в собственный автомобиль. Пенсионер от полученного ранения умер, а злоумышленник забрал ключи от машины и скрылся с места преступления.

 
ФОТО ПРОКУРАТУРЫ

В прокуратуре отметили, что судебно-психиатрическая экспертиза подтвердила, что 41-летний мужчина, который стрелял в пенсионера, "как на момент совершения преступления, так и сейчас, не может осознавать свои действия и руководить ими".

"Также установлено, что с 2012 года он периодически проходил лечение в медицинских учреждениях, где оказывают психиатрическую помощь. Сейчас подозреваемый находится под стражей в специализированном медицинском учреждении", – говорится в сообщении. 

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ФОТО ПРОКУРАТУРЫ

Его действия квалифицировали как умышленное убийство из корыстных побуждений, разбойное нападение, незаконное завладение автомобилем, приобретение, хранение боевых припасов без соответствующего разрешения. 

Предыстория:

Киевубийство
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