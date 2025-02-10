Мужчину, который расстрелял пенсионера на заправке, отправят в психбольницу – прокуратура
Мужчину, который в сентябре 2024 года выстрелом в голову из ружья убил пенсионера на столичной АЗС, направят на принудительное лечение в психиатрическую больницу со строгим наблюдением, сообщили в прокуратуре.
Источник: Киевская городская прокуратура
Дословно прокуратура: "Под процессуальным руководством Святошинской окружной прокуратуры города Киева в суд направлено ходатайство о применении к подозреваемому в умышленном убийстве мужчины на АЗС принудительных мер медицинского характера. Его направят в учреждение по оказанию психиатрической помощи со строгим наблюдением".
Детали: Речь идет о мужчине, который 18 сентября 2024 года на АЗС на Кольцевой дороге выстрелил из ружья в голову 65-летнему пенсионеру, который собирался сесть в собственный автомобиль. Пенсионер от полученного ранения умер, а злоумышленник забрал ключи от машины и скрылся с места преступления.
В прокуратуре отметили, что судебно-психиатрическая экспертиза подтвердила, что 41-летний мужчина, который стрелял в пенсионера, "как на момент совершения преступления, так и сейчас, не может осознавать свои действия и руководить ими".
"Также установлено, что с 2012 года он периодически проходил лечение в медицинских учреждениях, где оказывают психиатрическую помощь. Сейчас подозреваемый находится под стражей в специализированном медицинском учреждении", – говорится в сообщении.
Его действия квалифицировали как умышленное убийство из корыстных побуждений, разбойное нападение, незаконное завладение автомобилем, приобретение, хранение боевых припасов без соответствующего разрешения.
Предыстория:
- Утром 18 сентября 2024 года на одной из АЗС столицы к водителю автомобиля подошел мужчина с ружьем и выстрелил ему в голову. После этого он скрылся на машине убитого.
- Во время обысков у задержанного, кроме ружья, из которого был осуществлен смертельный выстрел, полиция также нашла гранату.
- Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей.