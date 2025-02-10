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Російський удар по Донеччині: кількість поранених зросла до 17

Анастасія ПроцПонеділок, 10 лютого 2025, 16:56
Російський удар по Донеччині: кількість поранених зросла до 17
ФОТО: НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ

Кількість постраждалих внаслідок російського удару по Краматорську та Костянтинівці ввечері 9 лютого зросло до 17.

Джерело: національна поліція, МВС України

Дослівно МВС: "Донеччина. До 17 зросла кількість поранених внаслідок масованого удару по території області".

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фото: національна поліція

Деталі: У Краматорську російські війська вбили 52-річного чоловіка та поранили 12 мирних жителів. У Костянтинівці зазнали поранень п’ятеро людей.

 
фото: національна поліція

Наразі задокументовано понад 100 зруйнованих об’єктів, серед яких 69 багатоквартирних і 47 приватних будинків, об’єкти інфраструктури, 76 гаражів та понад 25 цивільних автомобілів.

Що передувало: 

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  • Раніше начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що внаслідок російських обстрілів північних районів Донецької області щонайменше шестеро людей дістали поранення. Було відомо про 4 постраждалих у Костянтинівці та про 2 у Краматорську.
  • Станом на ранок 10 лютого кількість постраждалих зросла до 12.

Донецька областьобстріл
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