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Российский удар по Донецкой области: количество раненых возросло до 17

Анастасия ПроцПонедельник, 10 февраля 2025, 16:56
Российский удар по Донецкой области: количество раненых возросло до 17
ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ

Количество пострадавших в результате российского удара по Краматорску и Константиновке вечером 9 февраля возросло до 17.

Источник: национальная полиция, МВД Украины

Дословно МВД: "Донецкая область. До 17 возросло количество раненых в результате массированного удара по территории области".

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ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ

Детали: В Краматорске российские войска убили 52-летнего мужчину и ранили 12 мирных жителей. В Константиновке получили ранения пять человек.

 
ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ

Сейчас задокументировано более 100 разрушенных объектов, среди которых 69 многоквартирных и 47 частных домов, объекты инфраструктуры, 76 гаражей и более 25 гражданских автомобилей.

Что предшествовало:

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  • Ранее начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что в результате российских обстрелов северных районов Донецкой области по меньшей мере шесть человек получили ранения. Было известно о 4 пострадавших в Константиновке и о 2 в Краматорске.
  • По состоянию на утро 10 февраля количество пострадавших возросло до 12.

Донецкая областьобстрел
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