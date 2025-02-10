Мільйон за рік та іпотека: Зеленський розповів деталі контракту для 18-24 річних призовників

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчими днями буде представлена спеціальна контрактна пропозиція для молоді віком 18-24 роки, яка передбачає заробіток до 1 мільйона гривень за рік служби в ЗСУ, а також можливість безкоштовної освіти та пільгового кредиту на житло.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на слова президента під час спілкування з представниками ЗМІ разом із президенткою Європейського інвестиційного банку Надією Кальвіно.

Деталі: За словами Зеленського, ця пропозиція була розроблена спільно з авторитетними військовими й найближчим часом буде представлена офіційно.

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Пряма мова: "Найближчими днями всі деталі будуть офіційними. І деякі речі - це те, що людина зможе плюс до всього за рік заробити один мільйон гривень. Окрім цього, молоді люди після року на війні зможуть без будь-яких іспитів обрати вищий навчальний заклад і навчатися безкоштовно, держава все буде оплачувати. Також я б звернув увагу на спецумови щодо іпотеки - 0% всі відсотки буде покривати держава".

Деталі: Водночас президент наголосив, що контракт експериментальний, і закликав громадськість зачекати до його офіційного оголошення з усіма деталями.

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