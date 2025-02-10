Мільйон за рік та іпотека: Зеленський розповів деталі контракту для 18-24 річних призовників
Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчими днями буде представлена спеціальна контрактна пропозиція для молоді віком 18-24 роки, яка передбачає заробіток до 1 мільйона гривень за рік служби в ЗСУ, а також можливість безкоштовної освіти та пільгового кредиту на житло.
Джерело: "Укрінформ" з посиланням на слова президента під час спілкування з представниками ЗМІ разом із президенткою Європейського інвестиційного банку Надією Кальвіно.
Деталі: За словами Зеленського, ця пропозиція була розроблена спільно з авторитетними військовими й найближчим часом буде представлена офіційно.
Пряма мова: "Найближчими днями всі деталі будуть офіційними. І деякі речі - це те, що людина зможе плюс до всього за рік заробити один мільйон гривень. Окрім цього, молоді люди після року на війні зможуть без будь-яких іспитів обрати вищий навчальний заклад і навчатися безкоштовно, держава все буде оплачувати. Також я б звернув увагу на спецумови щодо іпотеки - 0% всі відсотки буде покривати держава".
Деталі: Водночас президент наголосив, що контракт експериментальний, і закликав громадськість зачекати до його офіційного оголошення з усіма деталями.
Що передувало:
- Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван неодноразово заявляв, що Україні слід посилити мобілізацію.
- 14 січня Салліван заявив, що дефіцит живої сили в українській армії залишається гострою проблемою, попри суттєву військову допомогу з боку Заходу.
- 12 січня на той час майбутній радник Дональда Трампа з питань нацбезпеки, конгресмен Майк Волц заявив, що Україна має знизити мобілізаційний вік, щоб залучити сотні тисяч нових військових і стабілізувати лінію фронту.
- Президент Володимир Зеленський, коментуючи ці заяви західних чиновників, заявив, що першочерговою для української армії є питання озброєння і техніки. Глава держави уточнив, що наразі "понад сто бригад на полі бою, і кожна з цих бригад щодня потребує укомплектованості, техніки".
- 8 лютого президент Зеленський в інтерв’ю Reuters повідомив, що в Україні розробляють спеціальний варіант контракту, який дозволить залучати до війська людей у віці від 18 до 24 років.