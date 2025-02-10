Миллион за год и ипотека: Зеленский рассказал детали контракта для 18-24 летних призывников
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие дни будет представлено специальное контрактное предложение для молодежи в возрасте 18-24 года, которое предусматривает заработок до 1 миллиона гривен за год службы в ВСУ, а также возможность бесплатного образования и льготного кредита на жилье.
Источник: "Укринформ" со ссылкой на слова президента во время общения с представителями СМИ вместе с президентом Европейского инвестиционного банка Надеждой Кальвино.
Детали: По словам Зеленского, это предложение было разработано совместно с авторитетными военными и в ближайшее время будет представлено официально.
Прямая речь: "В ближайшие дни все детали будут официальными. И некоторые вещи - это то, что человек сможет плюс ко всему за год заработать один миллион гривен. Кроме этого, молодые люди после года на войне смогут без каких-либо экзаменов выбрать высшее учебное заведение и учиться бесплатно, государство все будет оплачивать. Также я бы обратил внимание на спецусловия по ипотеке - 0% все проценты будет покрывать государство".
Детали: В то же время президент подчеркнул, что контракт экспериментальный, и призвал общественность подождать до его официального объявления со всеми деталями.
Что предшествовало:
- Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан неоднократно заявлял, что Украине следует усилить мобилизацию.
- 14 января Салливан заявил, что дефицит живой силы в украинской армии остается острой проблемой, несмотря на существенную военную помощь со стороны Запада.
- 12 января будущий советник Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности, конгрессмен Майк Волц считает, что Украина должна снизить мобилизационный возраст, чтобы привлечь сотни тысяч новых военных и стабилизировать линию фронт.
- Президент Владимир Зеленский, комментируя эти заявления западных чиновников, заявил, что первоочередной для украинской армии является вопрос вооружения и техники. Глава государства уточнил, что сейчас "более ста бригад на поле боя, и каждая из этих бригад ежедневно нуждается в укомплектованности, технике".
- 8 февраля президент Зеленский в интервью Reuters сообщил, что в Украине разрабатывают специальный вариант контракта, который позволит привлекать в армию людей в возрасте от 18 до 24 лет.