Миллион за год и ипотека: Зеленский рассказал детали контракта для 18-24 летних призывников

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие дни будет представлено специальное контрактное предложение для молодежи в возрасте 18-24 года, которое предусматривает заработок до 1 миллиона гривен за год службы в ВСУ, а также возможность бесплатного образования и льготного кредита на жилье.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на слова президента во время общения с представителями СМИ вместе с президентом Европейского инвестиционного банка Надеждой Кальвино.

Детали: По словам Зеленского, это предложение было разработано совместно с авторитетными военными и в ближайшее время будет представлено официально.

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Прямая речь: "В ближайшие дни все детали будут официальными. И некоторые вещи - это то, что человек сможет плюс ко всему за год заработать один миллион гривен. Кроме этого, молодые люди после года на войне смогут без каких-либо экзаменов выбрать высшее учебное заведение и учиться бесплатно, государство все будет оплачивать. Также я бы обратил внимание на спецусловия по ипотеке - 0% все проценты будет покрывать государство".

Детали: В то же время президент подчеркнул, что контракт экспериментальный, и призвал общественность подождать до его официального объявления со всеми деталями.

Что предшествовало:

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