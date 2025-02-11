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РФ атаковала регионы Украины дронами и ракетами: стали известны последствия

Украинская правдаВторник, 11 февраля 2025, 10:43
РФ атаковала регионы Украины дронами и ракетами: стали известны последствия
Фото: Днепропетровская ОВА

11 февраля 2025 года Российская Федерация нанесла массированный удар по территории Украины, используя БПЛА и ракеты. В результате обстрелов пострадали несколько регионов страны.

Источник: Киевская, Запорожская, Днепропетровская, Черкасская, Сумская, Полтавская ОВА

Детали:

Киевская область:
В Бориспольском районе взрывной волной повреждены детский сад, два здания школы (одно из которых не достроено), частный дом и детская площадка. Силы ПВО области успешно отработали по вражеским целям, не допустив попаданий в критическую или жилую инфраструктуру. Пострадавших нет.

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Фото: Киевская ОВА

Запорожская область:
Российские войска нанесли 481 удар по территории 11 населённых пунктов. В результате обстрелов есть погибший и раненые. Повреждены жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

 
Фото: Запорожская ОВА

Днепропетровская область:
В Никополе из-за обстрелов пострадали две женщины, но их состояние не критическое – они будут лечиться дома. В Марганце ранения получили 67-летний мужчина и 78-летняя женщина, они также проходят амбулаторное лечение.

Кроме этих городов, взрывы также были зафиксированы в Мировской и Червоногригоровской громадах.

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В результате атак повреждены 35 частных домов и 11 хозяйственных построек. В четырёх многоэтажках выбиты окна и балконы, в одной из квартир произошёл пожар. Разрушены объекты инфраструктуры, повреждена автомойка, 6 автомобилей, линии электропередач и газопровод.

Утром враг снова обстрелял Мировскую громаду, последствия удара уточняются.

 
Фото: Днепропетровская ОВА

Черкасская область:
"Ночь и утро в Черкасской области были сложными. Мы столкнулись с многочисленными угрозами из-за вражеских дронов и ракет. По предварительным данным, в пределах области уничтожено 17 российских БПЛА.

Однако не обошлось без последствий. В Черкасском районе осколками ранены двое мужчин. Они доставлены в больницу. Их состояние – средней тяжести", – написал начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram.

Сумская область:
Ночью и утром россияне совершили 5 обстрелов приграничных территорий и населённых пунктов, зафиксировано 5 взрывов. Под огнём оказались Юнаковская, Хотинская и Белопольская громады. Пострадавших нет.

Полтавская область:
Ночью 11 февраля российские оккупационные войска атаковали Полтавскую область ракетами. В результате несколько населённых пунктов остались без газа. По данным местных властей, газоснабжение было отключено в девяти населённых пунктах Миргородского района.

Предыстория:

российско-украинская войнаракетный ударбеспилотники
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