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Попередників Галушкіна і Содоля досі не допитали у справі про "провал оборони на Харківщині" – ДБР 

Ангеліна Страшкулич, Ірина БалачукВівторок, 11 лютого 2025, 14:21
Попередників Галушкіна і Содоля досі не допитали у справі про провал оборони на Харківщині – ДБР 
Колишні командири ОСУВ "Хортиця" Олександр Грузевич та ОТУ "Харків" Андрій Грицьков. Фото з сайту Міноборони. Колаж УП

Слідчі досі не допитали попередників генералів Юрія Галушкіна і Юрія Содоля у справі про "провал оборони на Харківщині". Це пояснюють тим, що колишні командири ОТУ "Харків" Андрій Грицьков та ОСУВ "Хортиця" Олександр Грузевич виконують бойові завдання.

Джерело: коментар керівника відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань полковника Вадима Приймачка в статті УП "Справа генералів. Як в Україні судять командирів під час війни і до чого тут політика"

Деталі: Під час розслідування правоохоронці опитали понад пів тисячі військових, командирів, представників Генштабу ЗСУ, працівників Харківської ОВА. Але попередників Галушкіна і Содоля – ще не допитали.

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Грицьков командував ОТУ "Харків" понад рік – з початку березня 2023-го до кінця березня 2024-го, Галушкін – лише 40 днів. Грузевич був командувачем ОСУВ "Хортиця" з січня до квітня 2024-го, Содоль – з квітня до кінця червня 2024-го. 

Бригадний генерал Галушкін став командувачем ОТУ "Харків" 1 квітня 2024 року. За словами полковника Приймачка, вже 5 квітня він написав запит на головнокомандувача, в якому просив про додаткові сили і засоби. Йому відправили п'ять бригад: 92-у штурмову, 42-у механізовану, 57-у мотопіхотну, 71-у єгерську та 17-у танкову. 

Пряма мова Приймачка: "Галушкін не посилив передній край оборони, а поставив ці бригади на другій лінії, де фактично і був стриманий наступ. На запитання: "Чому ви не поставили на передній край придані бригади?" він відповідав: "Головком визначив, що я маю їх розмістити на другому ешелоні". Говорив, що не міг оскаржувати накази головнокомандувача. Горбенко так само".

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За його словами, версії генералів Галушкіна та Горбенка дотримується і їхній безпосередній керівник – колишній командувач ОСУВ "Хортиця" Юрій Содоль.

Слідчі також ще не допитували Олександра Сирського через його "щільний графік", але планують поспілкуватися з головнокомандувачем щодо цієї справи.

Передісторія

  • 20 січня працівники ДБР у взаємодії з СБУ затримали колишніх командирів: двох генералів та полковника, яких підозрюють у недбалості, через яку ворог зміг захопити частину території Харківщини у травні 2024 року. Йдеться про бригадного генерала Юрія Галушкіна, генерал-лейтенанта Артура Горбенка та полковника Іллю Лапіна.
  • Печерський районний суд Києва 21 січня обрав запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави в 5 мільйонів гривень колишньому командувачу ОТУ "Харків" бригадному генералу Юрію Галушкіну.
  • Наступного дня працівники Державного бюро розслідувань знову затримали Галушкіна. В ДБР заявили, що у взаємодії із СБУ виявили нові факти у справі про прорив кордону на Харківщині. Суд 24 січня відправив Галушкіна під варту на два місяці, без права внесення застави.
  • 21 січня суд відправив полковника Іллю Лапіна під варту на два місяці без права на заставу. 22 січня арештували генерал-лейтенанта Артура Горбенка із заставою 25 мільйонів гривень. 

Харківська областьокупаціясуд
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