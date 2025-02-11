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Предшественников Галушкина и Содоля до сих пор не допросили по делу о "провале обороны на Харьковщине" – ГБР

Ангелина Страшкулич, Ирина БалачукВторник, 11 февраля 2025, 14:21
Предшественников Галушкина и Содоля до сих пор не допросили по делу о провале обороны на Харьковщине – ГБР
Бывшие командиры ОСГВ "Хортица" Александр Грузевич и ОТГ "Харьков" Андрей Грицков. Фото с сайта Минобороны. Коллаж УП

Следователи до сих пор не допросили предшественников генералов Юрия Галушкина и Юрия Содоля по делу о "провале обороны на Харьковщине". Это объясняют тем, что бывшие командиры ОТГ "Харьков" Андрей Грицков и ОСГВ "Хортица" Александр Грузевич выполняют боевые задачи.

Источник: комментарий руководителя отдела Главного следственного управления Государственного бюро расследований полковника Вадима Приймачка в статье УП "Дело генералов. Как в Украине судят командиров во время войны и при чем здесь политика"

Детали: В ходе расследования правоохранители опросили более полутысячи военных, командиров, представителей Генштаба ВСУ, работников Харьковской ОГА. Но предшественников Галушкина и Содоля – еще не допросили.

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Грицков командовал ОТГ "Харьков" больше года – с начала марта 2023-го до конца марта 2024-го, Галушкин – всего 40 дней. Грузевич был командующим ОСГВ "Хортица" с января по апрель 2024-го, Содоль – с апреля до конца июня 2024-го.

Бригадный генерал Галушкин стал командующим ОТГ "Харьков" 1 апреля 2024 года. По словам полковника Приймачка, уже 5 апреля он написал запрос на главнокомандующего, в котором просил о дополнительных силах и средствах. Ему отправили пять бригад: 92-ю штурмовую, 42-ю механизированную, 57-ю мотопехотную, 71-ю егерскую и 17-ю танковую.

Прямая речь Приймачка: "Галушкин не усилил передний край обороны, а поставил эти бригады на второй линии, где фактически и было сдержано наступление. На вопрос: "Почему вы не поставили на передний край приданные бригады?" он отвечал: "Главком определил, что я должен их разместить на втором эшелоне". Говорил, что не мог оспаривать приказы главнокомандующего. Горбенко так же".

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По его словам, версии генералов Галушкина и Горбенко придерживается и их непосредственный руководитель – бывший командующий ОСГВ "Хортица" Юрий Содоль.

Следователи также еще не допрашивали Александра Сырского из-за его "плотного графика", но планируют пообщаться с главнокомандующим по этому делу.

Предыстория:

  • 20 января работники ГБР во взаимодействии с СБУ задержали бывших командиров: двух генералов и полковника, которых подозревают в халатности, из-за которой враг смог захватить часть территории Харьковщины в мае 2024 года. Речь идет о бригадном генерале Юрии Галушкине, генерал-лейтенанте Артуре Горбенко и полковнике Илье Лапине.
  • Печерский районный суд Киева 21 января избрал меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 5 миллионов гривен бывшему командующему ОТГ "Харьков" бригадному генералу Юрию Галушкину.
  • На следующий день сотрудники Государственного бюро расследований снова задержали Галушкина. В ГБР заявили, что во взаимодействии с СБУ обнаружили новые факты по делу о прорыве границы на Харьковщине. Суд 24 января отправил Галушкина под стражу на два месяца, без права внесения залога.
  • 21 января суд отправил полковника Илью Лапина под стражу на два месяца без права на залог. 22 января арестовали генерал-лейтенанта Артура Горбенко с залогом 25 миллионов гривен.

Харьковская областьоккупациясуд
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