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ЗСУ знищили дронами рідкісний корабельний бомбомет росіян "Смерч-2"

Українська правдаВівторок, 11 лютого 2025, 14:44
ЗСУ знищили дронами рідкісний корабельний бомбомет росіян Смерч-2
Бомбомет "Смерч-2" на стаціонарній установці, ілюстративне фото: Вікіпедія

Бійці 63-ї окремої механізованої бригади підрозділу "Сталеві леви" за допомогою БпЛА вистежили і знищили у лісах на Лиманському напрямку рідкісний російський корабельний бомбомет "Смерч-2".  

Джерело: ОСУВ "Хортиця" в Telegram

Дослівно: "Рідкісну бойову техніку противника нашим військовим вдалося вистежити і знищити у лісах на Лиманському напрямку".

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Деталі: Як передають військові, росіяни встановили корабельний бомбомет "Смерч-2" на автомобіль "Урал" та заховали його у лісах на Лиманському напрямку. 

Бійці батальйону безпілотних систем "Сталеві леви" за допомогою великих нічних дронів знищили це озброєння. 

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Довідково: РБУ-6000 "Смерч-2" – радянська реактивно-бомбометна установка, призначена для знищення підводних човнів і атакуючих торпед противника. Вона має стаціонарну установку з 12 радіально розташованими стволами калібру 213 мм. Установка була прийнята на озброєння ВМФ СРСР у 1961 році.

Під час російсько-української війни окупанти установлюють бомбомети на вантажівки "Урал".

Нагадаємо:

російсько-українська війназброябезпілотники
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