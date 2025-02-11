ВСУ уничтожили дронами редкий корабельный бомбомёт россиян "Смерч-2"
Бойцы 63-й отдельной механизированной бригады подразделения "Стальные львы" с помощью БПЛА выследили и уничтожили в лесах на Лиманском направлении редкий российский корабельный бомбомёт "Смерч-2".
Источник: ОСУВ "Хортица" в Telegram
Дословно: "Редкую боевую технику противника нашим военным удалось выследить и уничтожить в лесах на Лиманском направлении".
Детали: По данным военных, россияне установили корабельный бомбомёт "Смерч-2" на автомобиль "Урал" и спрятали его в лесах на Лиманском направлении.
Бойцы батальона беспилотных систем "Стальные львы" с помощью крупных ночных дронов уничтожили это вооружение.
Справка:
РБУ-6000 "Смерч-2" – советская реактивно-бомбометная установка, предназначенная для уничтожения подводных лодок и атакующих торпед противника. Она имеет стационарную установку с 12 радиально расположенными стволами калибра 213 мм. Установка была принята на вооружение ВМФ СССР в 1961 году.
Во время российско-украинской войны оккупанты устанавливают бомбомёты на грузовики "Урал".
Напомним:
- 24 января в Запорожской области бойцы подразделений активных действий Главного управления разведки Министерства обороны обнаружили и уничтожили российскую радиолокационную станцию 1Л122 "Гармонь" вместе с оккупантами.
- Военные ГУР Минобороны 22 января в российской Курской области уничтожили вражеское спутниковое оборудование.