Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВСУ уничтожили дронами редкий корабельный бомбомёт россиян "Смерч-2"

Украинская правдаВторник, 11 февраля 2025, 14:44
ВСУ уничтожили дронами редкий корабельный бомбомёт россиян Смерч-2
Бомбомет "Смерч-2" на стационарной установке, иллюстративное фото: Википедия

Бойцы 63-й отдельной механизированной бригады подразделения "Стальные львы" с помощью БПЛА выследили и уничтожили в лесах на Лиманском направлении редкий российский корабельный бомбомёт "Смерч-2".

Источник: ОСУВ "Хортица" в Telegram

Дословно: "Редкую боевую технику противника нашим военным удалось выследить и уничтожить в лесах на Лиманском направлении".

Реклама:

Детали: По данным военных, россияне установили корабельный бомбомёт "Смерч-2" на автомобиль "Урал" и спрятали его в лесах на Лиманском направлении.

Бойцы батальона беспилотных систем "Стальные львы" с помощью крупных ночных дронов уничтожили это вооружение.

РЕКЛАМА:

Справка:

РБУ-6000 "Смерч-2" – советская реактивно-бомбометная установка, предназначенная для уничтожения подводных лодок и атакующих торпед противника. Она имеет стационарную установку с 12 радиально расположенными стволами калибра 213 мм. Установка была принята на вооружение ВМФ СССР в 1961 году.

Во время российско-украинской войны оккупанты устанавливают бомбомёты на грузовики "Урал".

Напомним:

российско-украинская войнаоружиебеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Украинская сталь попадет под пошлины Трампа: в Киеве ищут решение
Рада разрешила купить российские реакторы для достройки ХАЭС: сколько потратят
РосСМИ: Посол США неожиданно посетила МИД России
фотоЭкс-нардеп с сыном наладили агробизнес с оккупацией и платили налоги в бюджет России
Аварийные отключения электроэнергии отменены – "Укрэнерго"
Президент Еврокомиссии пообещала ответ на новые пошлины США для ЕС
Все новости...
российско-украинская война
Деньги не пахнут: Дэвид Бекхэм зарегистрировал собственный товарный знак в России
Россияне попали КАБом в дом на Харьковщине: пострадали 6 взрослых и ребенок
В январе аграрии получили 640 га разминированных земель - Минэкономики
Последние новости
16:10
"Их убила Россия". В Украине создали проект о погибших деятелях культуры
16:00
Сенсация в Катаре. Костюк выбила из борьбы третью ракетку мира
15:51
"Укрнафта" почти приняла пятилетний инвестиционный план
15:50
"Укрпочта" выпустила марку, посвященную бригаде артиллерийской разведки "Черный лес"
15:48
США и Британия не подписали международную декларацию по ИИ на саммите в Париже
15:47
Британский необанк Revolut официально заработал в Украине
15:46
Конституционный суд Румынии принял отставку президента Йоханниса
15:40
Фьючерсы на американские фондовые индексы падают
15:35
Бывшая украинская чемпионка-сумоистка заочно приговорена к 12 годам тюрьмы за помощь армии РФ
15:34
В Украине создадут полигон для тестирования технологий разминирования с использованием ИИ
Все новости...
Реклама:
Реклама: