ВСУ уничтожили дронами редкий корабельный бомбомёт россиян "Смерч-2"

Бойцы 63-й отдельной механизированной бригады подразделения "Стальные львы" с помощью БПЛА выследили и уничтожили в лесах на Лиманском направлении редкий российский корабельный бомбомёт "Смерч-2".

Источник: ОСУВ "Хортица" в Telegram

Дословно: "Редкую боевую технику противника нашим военным удалось выследить и уничтожить в лесах на Лиманском направлении".

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Детали: По данным военных, россияне установили корабельный бомбомёт "Смерч-2" на автомобиль "Урал" и спрятали его в лесах на Лиманском направлении.

Бойцы батальона беспилотных систем "Стальные львы" с помощью крупных ночных дронов уничтожили это вооружение.

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Справка:

РБУ-6000 "Смерч-2" – советская реактивно-бомбометная установка, предназначенная для уничтожения подводных лодок и атакующих торпед противника. Она имеет стационарную установку с 12 радиально расположенными стволами калибра 213 мм. Установка была принята на вооружение ВМФ СССР в 1961 году.

Во время российско-украинской войны оккупанты устанавливают бомбомёты на грузовики "Урал".

Напомним: