На Рівненщині невідомі побили працівників ТЦК та пошкодили їхню техніку
В одному з районів Рівненської області група військовозобов’язаних напала на працівників територіального центру комплектування (ТЦК) під час перевірки документів. Нападники також пошкодили військову техніку.
Джерело: Рівненський обласний ТЦК та СП
Деталі: На місце події прибули додаткові екіпажі поліції та карети швидкої допомоги. За офіційною інформацією, життю та здоров’ю постраждалих військовослужбовців нічого не загрожує.
Нападники втекли, але їх оголосили в розшук.
У ТЦК нагадали, що за перешкоджання діяльності ЗСУ передбачене покарання до 8 років ув’язнення, а за умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене групою осіб – до 10 років позбавлення волі.
Крім того, за умисне знищення або пошкодження майна правопорушникам може загрожувати від штрафу до 3 років ув’язнення.
Нагадаємо:
- Увечері 2 лютого біля будівлі районного ТЦК та СП у Павлограді Дніпропетровської області стався вибух, тоді повідомлялось про пораненого військовослужбовця.
- 5 лютого повідомили, що СБУ та Нацполіція затримали трьох завербованих РФ чоловіків, які влаштували вибух біля будівлі районного ТЦК та СП у Павлограді Дніпропетровської області, у результаті чого осколкове поранення отримав 24-річний військовослужбовець.
- 10 лютого чернігівські поліцейські затримали чоловіка, який скоїв напад на військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальої підтримки.