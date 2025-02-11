На Рівненщині невідомі побили працівників ТЦК та пошкодили їхню техніку

В одному з районів Рівненської області група військовозобов’язаних напала на працівників територіального центру комплектування (ТЦК) під час перевірки документів. Нападники також пошкодили військову техніку.

Джерело: Рівненський обласний ТЦК та СП

Деталі: На місце події прибули додаткові екіпажі поліції та карети швидкої допомоги. За офіційною інформацією, життю та здоров’ю постраждалих військовослужбовців нічого не загрожує.

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Нападники втекли, але їх оголосили в розшук.

У ТЦК нагадали, що за перешкоджання діяльності ЗСУ передбачене покарання до 8 років ув’язнення, а за умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене групою осіб – до 10 років позбавлення волі.

Крім того, за умисне знищення або пошкодження майна правопорушникам може загрожувати від штрафу до 3 років ув’язнення.

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