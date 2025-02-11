На Ровенщине неизвестные избили работников ТЦК и повредили их технику
В одном из районов Ровенской области группа военнообязанных напала на работников территориального центра комплектования (ТЦК) во время проверки документов. Нападавшие также повредили военную технику.
Источник: Рівненський обласний ТЦК та СП
Детали: На место происшествия прибыли дополнительные экипажи полиции и кареты скорой помощи. По официальной информации, жизни и здоровью пострадавших военнослужащих ничего не угрожает.
Нападавшие скрылись, но их объявили в розыск.
В ТЦК напомнили, что за препятствование деятельности ВСУ предусмотрено наказание до 8 лет заключения, а за умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное группой лиц – до 10 лет лишения свободы.
Кроме того, за умышленное уничтожение или повреждение имущества правонарушителям может грозить от штрафа до 3 лет заключения.
Напомним:
- Вечером 2 февраля возле здания районного ТЦК и СП в Павлограде Днепропетровской области произошел взрыв, тогда сообщалось о раненом военнослужащем.
- 5 февраля сообщили, что СБУ и Нацполиция задержали трехзавербованных РФ мужчин, которые устроили взрыв у здания районного ТЦК и СП в Павлограде Днепропетровской области, в результате чего осколочное ранение получил 24-летний военнослужащий.
- 10 февраля черниговские полицейские задержали мужчину, который совершил нападение на военнослужащего территориального центра комплектования и социальной поддержки.