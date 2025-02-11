На Ровенщине неизвестные избили работников ТЦК и повредили их технику

В одном из районов Ровенской области группа военнообязанных напала на работников территориального центра комплектования (ТЦК) во время проверки документов. Нападавшие также повредили военную технику.

Источник: Рівненський обласний ТЦК та СП

Детали: На место происшествия прибыли дополнительные экипажи полиции и кареты скорой помощи. По официальной информации, жизни и здоровью пострадавших военнослужащих ничего не угрожает.

Реклама:

Нападавшие скрылись, но их объявили в розыск.

В ТЦК напомнили, что за препятствование деятельности ВСУ предусмотрено наказание до 8 лет заключения, а за умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное группой лиц – до 10 лет лишения свободы.

Кроме того, за умышленное уничтожение или повреждение имущества правонарушителям может грозить от штрафа до 3 лет заключения.

РЕКЛАМА:

Напомним: