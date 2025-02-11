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На Ровенщине неизвестные избили работников ТЦК и повредили их технику

Вторник, 11 февраля 2025, 18:27
На Ровенщине неизвестные избили работников ТЦК и повредили их технику
Иллюстративное фото: Getty Images

В одном из районов Ровенской области группа военнообязанных напала на работников территориального центра комплектования (ТЦК) во время проверки документов. Нападавшие также повредили военную технику.

Источник: Рівненський обласний ТЦК та СП

Детали: На место происшествия прибыли дополнительные экипажи полиции и кареты скорой помощи. По официальной информации, жизни и здоровью пострадавших военнослужащих ничего не угрожает.

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Нападавшие скрылись, но их объявили в розыск.

В ТЦК напомнили, что за препятствование деятельности ВСУ предусмотрено наказание до 8 лет заключения, а за умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное группой лиц – до 10 лет лишения свободы.

Кроме того, за умышленное уничтожение или повреждение имущества правонарушителям может грозить от штрафа до 3 лет заключения.

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Напомним:

  • Вечером 2 февраля возле здания районного ТЦК и СП в Павлограде Днепропетровской области произошел взрыв, тогда сообщалось о раненом военнослужащем.
  • 5 февраля сообщили, что СБУ и Нацполиция задержали трехзавербованных РФ мужчин, которые устроили взрыв у здания районного ТЦК и СП в Павлограде Днепропетровской области, в результате чего осколочное ранение получил 24-летний военнослужащий.
  • 10 февраля черниговские полицейские задержали мужчину, который совершил нападение на военнослужащего территориального центра комплектования и социальной поддержки.

ТЦКРовенская область
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