Йорданія заявляє про "непохитну позицію" проти переміщення палестинців із Сектора Гази
Лідер Йорданії король Абдалла II заявив, що його країна зберігає "непохитну позицію проти переміщення палестинців у Газі та на Західному березі річки Йордан" після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні.
Джерело: CNN
Деталі: Трамп підтвердив свій план щодо встановлення контролю США над Газою і виведення палестинців з анклаву під час спільної пресконференції з королем Йорданії у вівторок.
Абдалла II не відкинув ідею Трампа, але порадив "не забігати наперед" і зазначив, що незабаром з'являться альтернативні пропозиції.
Пізніше Абдалла II у дописі в мережі Х заявив, що існує "єдина арабська позиція" проти переміщення палестинців.
Пряма мова Абдалли II: "Відбудова Гази без переміщення палестинців і вирішення жахливої гуманітарної ситуації має бути пріоритетом для всіх".
Деталі: Разом з тим Абдалла назвав переговори з Трампом "конструктивними".
Як зазначає видання, план Трампа передбачає, що Йорданія та Єгипет приймуть мільйони нових палестинських біженців – ідея, якій чинять опір обидві країни.
Що передувало: Раніше Трамп заявив, що Штати "візьмуть під свій контроль" сектор Гази, після того, як раніше заявив, що не вважає, що у палестинців у Газі є стале майбутнє.
Передісторія:
- 16 січня в Досі, Катар, офіційно була підписана угода між Ізраїлем і ХАМАС про звільнення заручників, утримуваних в Газі, та початок припинення вогню.
- 17 січня Офіс прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу підтвердив, що переговорні групи Ізраїлю та ХАМАСу підписали угоду.
- 19 січня Ізраїль заявив про вступ в силу режиму припинення вогню в Газі після того, як ХАМАС передав список із трьох заручниць, які мають бути звільнені у неділю.
- ХАМАС передав трьох ізраїльських заручниць Червоному Хресту в місті Газа, що стало першим звільненням заручників після того, як припинення вогню набуло чинності.