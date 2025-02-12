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Йорданія заявляє про "непохитну позицію" проти переміщення палестинців із Сектора Гази

Ольга Глущенко Середа, 12 лютого 2025, 00:42
Йорданія заявляє про непохитну позицію проти переміщення палестинців із Сектора Гази
прапор Йорданії, фото: wikipedia

Лідер Йорданії король Абдалла II заявив, що його країна зберігає "непохитну позицію проти переміщення палестинців у Газі та на Західному березі річки Йордан" після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні.

Джерело: CNN

Деталі: Трамп підтвердив свій план щодо встановлення контролю США над Газою і виведення палестинців з анклаву під час спільної пресконференції з королем Йорданії у вівторок.

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Абдалла II не відкинув ідею Трампа, але порадив "не забігати наперед" і зазначив, що незабаром з'являться альтернативні пропозиції.

Пізніше Абдалла II у дописі в мережі Х заявив, що існує "єдина арабська позиція" проти переміщення палестинців.

Пряма мова Абдалли II: "Відбудова Гази без переміщення палестинців і вирішення жахливої гуманітарної ситуації має бути пріоритетом для всіх".

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Деталі: Разом з тим Абдалла  назвав переговори з Трампом "конструктивними".

Як зазначає видання, план Трампа передбачає, що Йорданія та Єгипет приймуть мільйони нових палестинських біженців – ідея, якій чинять опір обидві країни.

Що передувало: Раніше Трамп заявив, що Штати "візьмуть під свій контроль" сектор Гази, після того, як раніше заявив, що не вважає, що у палестинців у Газі є стале майбутнє.

Передісторія: 

  • 16 січня в Досі, Катар, офіційно була підписана угода між Ізраїлем і ХАМАС про звільнення заручників, утримуваних в Газі, та початок припинення вогню.
  • 17 січня Офіс прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу підтвердив, що переговорні групи Ізраїлю та ХАМАСу підписали угоду.
  • 19 січня Ізраїль заявив про вступ в силу режиму припинення вогню в Газі після того, як ХАМАС передав список із трьох заручниць, які мають бути звільнені у неділю.
  • ХАМАС передав трьох ізраїльських заручниць Червоному Хресту в місті Газа, що стало першим звільненням заручників після того, як припинення вогню набуло чинності.

Сектор Гази
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