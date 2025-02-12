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Иордания заявляет о "непоколебимой позиции" против перемещения палестинцев из Сектора Газа

Ольга ГлущенкоСреда, 12 февраля 2025, 00:42
Иордания заявляет о непоколебимой позиции против перемещения палестинцев из Сектора Газа
флаг Иордании, фото: wikipedia

Лидер Иордании король Абдалла II заявил, что его страна сохраняет "непоколебимую позицию против перемещения палестинцев в Газе и на Западном берегу реки Иордан" после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Источник: CNN

Детали: Трамп подтвердил свой план по установлению контроля США над Газой и вывода палестинцев из анклава во время совместной пресс-конференции с королем Иордании во вторник.

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Абдалла II не отверг идею Трампа, но посоветовал "не забегать наперед" и отметил, что вскоре появятся альтернативные предложения.

Позже Абдалла II в заметке в сети Х заявил, что существует "единая арабская позиция" против перемещения палестинцев.

Прямая речь Абдаллы II: "Восстановление Газы без перемещения палестинцев и решение ужасной гуманитарной ситуации должно быть приоритетом для всех".

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Детали: Вместе с тем Абдалла назвал переговоры с Трампом "конструктивными".

Как отмечает издание, план Трампа предусматривает, что Иордания и Египет примут миллионы новых палестинских беженцев - идея, которой сопротивляются обе страны.

Что предшествовало: Ранее Трамп заявил, что Штаты "возьмут под свой контроль" сектор Газы, после того, как ранее заявил, что не считает, что у палестинцев в Газе есть устойчивое будущее.

Предыстория: 

  • 16 января в Дохе, Катар, официально было подписано соглашение между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в Газе, и начале прекращения огня.
  • 17 января Офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху подтвердил, что переговорные группы Израиля и ХАМАСа подписали соглашение.
  • 19 января Израиль заявил о вступлении в силу режима прекращения огня в Газе после того, как ХАМАС передал список из трех заложниц, которые должны быть освобождены в воскресенье.
  • ХАМАС передал трех израильских заложниц Красному Кресту в городе Газа, что стало первым освобождением заложников после того, как прекращение огня вступило в силу.

Сектор Газа
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