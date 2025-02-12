Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Спасатели сообщили о последствиях российской баллистической атаки на Киев

Ольга ГлущенкоСреда, 12 февраля 2025, 05:44
Спасатели сообщили о последствиях российской баллистической атаки на Киев
иллюстративное фото: ГСЧС

В ГСЧС сообщили о последствиях баллистического удара врага по Киеву: возникли масштабные пожары, есть погибший.

Источник: ГСЧС

Детали: По данным спасателей, в результате вражеского обстрела зафиксированы падения обломков и разрушения в разных районах города:

Реклама:

Оболонский район – пожар в офисном здании с 7-го по 1-й этаж, погиб человек.

Голосеевский район – масштабный пожар складского здания на площади 600 кв. м.

Святошинский район – падение обломков, обошлось без пострадавших.

РЕКЛАМА:

Соломенский район – пожар на крыше многоквартирного дома.

На всех локациях работают спасатели.

Дословно ГСЧС: "Продолжаются работы по ликвидации последствий обстрела".

Что предшествовало: На рассвете 12 февраля в столице и ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики, в Киеве прогремели взрывы.

КиевГСЧСракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Россия ограничивает информацию о Курщине, чтобы избежать обмена территориями в случае переговоров – ISW
Украинская сборная завоевала полный комплект наград на Играх Непокоренных
В США подтвердили визит посланника Трампа в Москву – забирал заложника
Зеленский поддержал закупку у Болгарии российских реакторов для ХАЭС
Минобороны начнет подписывать контракты с 18-24-летними: 1 млн грн будут платить частями
Трамп подтвердил, что отправил министра финансов в Украину
Все новости...
В результате вражеской атаки баллистикой в Киеве есть погибший, среди пострадавших ребенок – Кличко
Враг атаковал Киев баллистикой: прогремели взрывы, возникли пожары
Россия ограничивает информацию о Курщине, чтобы избежать обмена территориями в случае переговоров – ISW
Минобороны: Добровольцы, которые присоединились к ВСУ до изменений условий контракта, тоже получат миллион
Последние новости
05:44
Спасатели сообщили о последствиях российской баллистической атаки на Киев
05:26
ОбновленоВ результате вражеской атаки баллистикой в Киеве есть погибший, среди пострадавших ребенок – Кличко
04:36
ОбновленоВраг атаковал Киев баллистикой: прогремели взрывы, возникли пожары
03:58
Россия ограничивает информацию о Курщине, чтобы избежать обмена территориями в случае переговоров – ISW
02:54
Трамп отреагировал на освобождение Россией Фогеля
02:20
Украинская сборная завоевала полный комплект наград на Играх Непокоренных
01:38
Россияне атаковали 12 громад Сумщины: есть погибшие и травмированные
00:42
Иордания заявляет о "непоколебимой позиции" против перемещения палестинцев из Сектора Газа
00:16
боксБеринчик и Дэвис провели первую битву взглядов перед чемпионским боем
00:10
Премьер Косово пожаловался ЕС на нарушение прав албанцев в Сербии
Все новости...
Реклама:
Реклама: