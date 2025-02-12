Спасатели сообщили о последствиях российской баллистической атаки на Киев

В ГСЧС сообщили о последствиях баллистического удара врага по Киеву: возникли масштабные пожары, есть погибший.

Источник: ГСЧС

Детали: По данным спасателей, в результате вражеского обстрела зафиксированы падения обломков и разрушения в разных районах города:

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Оболонский район – пожар в офисном здании с 7-го по 1-й этаж, погиб человек.

Голосеевский район – масштабный пожар складского здания на площади 600 кв. м.

Святошинский район – падение обломков, обошлось без пострадавших.

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Соломенский район – пожар на крыше многоквартирного дома.

На всех локациях работают спасатели.

Дословно ГСЧС: "Продолжаются работы по ликвидации последствий обстрела".

Что предшествовало: На рассвете 12 февраля в столице и ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики, в Киеве прогремели взрывы.