Спасатели сообщили о последствиях российской баллистической атаки на Киев
В ГСЧС сообщили о последствиях баллистического удара врага по Киеву: возникли масштабные пожары, есть погибший.
Источник: ГСЧС
Детали: По данным спасателей, в результате вражеского обстрела зафиксированы падения обломков и разрушения в разных районах города:
Оболонский район – пожар в офисном здании с 7-го по 1-й этаж, погиб человек.
Голосеевский район – масштабный пожар складского здания на площади 600 кв. м.
Святошинский район – падение обломков, обошлось без пострадавших.
Соломенский район – пожар на крыше многоквартирного дома.
На всех локациях работают спасатели.
Дословно ГСЧС: "Продолжаются работы по ликвидации последствий обстрела".
Что предшествовало: На рассвете 12 февраля в столице и ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики, в Киеве прогремели взрывы.