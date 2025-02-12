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ПВО сбила 6 баллистических ракет и 71 российский дрон

Ирина БалачукСреда, 12 февраля 2025, 08:49
ПВО сбила 6 баллистических ракет и 71 российский дрон
Фото иллюстративное из Facebook Воздушного командования "Центр"

С вечера 11 февраля россияне атаковали Украину 7 баллистическими ракетами "Искандер-М" и 123-мя беспилотниками различных типов; 6 ракет и 71 дрон удалось уничтожить, еще 40 БПЛА были локационно потеряны.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "По состоянию на 8:30 подтверждено сбитие 6 баллистических ракет Искандер-М (ЗКР С-400) и 71-го ударного БпЛА типа Shahed или беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях. 40 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий)".

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Детали: В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Днепропетровщина (Кривой Рог), Сумщина, Полтавщина и Черниговщина.

Сообщается, что баллистикой захватчики атаковали Киев и Кривой Рог: шесть пусков "Искандер-М" осуществили из Брянской области России и один из временно оккупированного Крыма.

Дроны оккупанты запустили с направлений российских городов Миллерово, Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск.

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К отражению воздушного нападения привлекали авиацию, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Предыстория:

Воздушные силы ВСУракетный ударбеспилотники
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