Посланник Трампа у Москві міг мати довгу розмову з Путіним – Fox News

За даними телеведучого Fox News Шона Ханніті, посланник президента США Стівен Віткофф під час візиту до Москви, щоб забрати заручника Марка Фогеля, міг мати понад 3-годинну зустріч з правителем РФ Володимиром Путіним.

Джерело: Fox News, The Washington Post

Дослівно: "За словами телеведучого Fox News Шона Ханніті, Віткофф, забудовник і давній друг Трампа, мав 3,5-годинну зустріч з Путіним під час перебування в Москві для організації звільнення Фогеля".

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Деталі: У той же час у Білому домі не відповіли на запит The Washington Post, щоб підтвердити зустріч Віткоффа і Путіна. Також ведучий не розкрив, про що йшлося під час вірогідної розмови з Путіним.

Що було раніше:

Посланник президента США Стівен Віткофф у вівторок, 11 лютого, відвідав Москву, аби забрати Фогеля, який провів понад три роки за ґратами за звинуваченням у зберіганні наркотиків.

Трамп привітав звільнення американця та висловив сподівання, що цей крок дозволить двом країнам працювати над завершенням війни в Україні.

Передісторія:

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