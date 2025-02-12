Посланник Трампа у Москві міг мати довгу розмову з Путіним – Fox News
Середа, 12 лютого 2025, 12:34
За даними телеведучого Fox News Шона Ханніті, посланник президента США Стівен Віткофф під час візиту до Москви, щоб забрати заручника Марка Фогеля, міг мати понад 3-годинну зустріч з правителем РФ Володимиром Путіним.
Джерело: Fox News, The Washington Post
Дослівно: "За словами телеведучого Fox News Шона Ханніті, Віткофф, забудовник і давній друг Трампа, мав 3,5-годинну зустріч з Путіним під час перебування в Москві для організації звільнення Фогеля".
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Деталі: У той же час у Білому домі не відповіли на запит The Washington Post, щоб підтвердити зустріч Віткоффа і Путіна. Також ведучий не розкрив, про що йшлося під час вірогідної розмови з Путіним.
Що було раніше:
- Посланник президента США Стівен Віткофф у вівторок, 11 лютого, відвідав Москву, аби забрати Фогеля, який провів понад три роки за ґратами за звинуваченням у зберіганні наркотиків.
- Трамп привітав звільнення американця та висловив сподівання, що цей крок дозволить двом країнам працювати над завершенням війни в Україні.
Передісторія:
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- Перед цим Трамп в інтерв'ю New York Post заявив, що говорив по телефону з російським правителем Володимиром Путіним, щоб спробувати домовитися про припинення війни в Україні.
- Речник господаря Кремля Дмитрій Пєсков 5 лютого вперше заявив, що контакти з адміністрацією президента США Дональда Трампа "справді є".
- Також Трамп заявив, що може провести зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським уже наступного тижня.
- Раніше Дональд Трамп говорив, що наразі США "говорять з росіянами та з українським керівництвом".
- А Володимир Зеленський вважає, що його зустріч з Трампом повинна передувати визначенню формату розмов з росіянами.