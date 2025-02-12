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Посланник Трампа в Москве мог иметь долгий разговор с Путиным – Fox News

Станислав ПогориловСреда, 12 февраля 2025, 12:34
Посланник Трампа в Москве мог иметь долгий разговор с Путиным – Fox News
Посланник президента США Стивен Уиткофф, фото: Getty Images

По данным телеведущего Fox News Шона Ханнити, посланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Москву, чтобы забрать заложника Марка Фогеля, мог иметь более 3-часовую встречу с правителем РФ Владимиром Путиным.

Источник: Fox News, The Washington Post

Дословно: "По словам телеведущего Fox News Шона Ханнити, Уиткофф, застройщик и давний друг Трампа, имел 3,5-часовую встречу с Путиным во время пребывания в Москве для организации освобождения Фогеля".

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Детали: В то же время в Белом доме не ответили на запрос The Washington Post, чтобы подтвердить встречу Уиткоффа и Путина. Также ведущий не раскрыл, о чем шла речь во время вероятного разговора с Путиным.

Что предшествовало:

  • Посланник президента США Стивен Уиткофф во вторник, 11 февраля, посетил Москву, чтобы забрать Фогеля, который провел более трех лет за решеткой по обвинению в хранении наркотиков.
  • Трамп приветствовал освобождение американца и выразил надежду, что этот шаг позволит двум странам работать над завершением войны в Украине.

Предыстория:

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  • Перед этим Трамп в интервью New York Post заявил, что говорил по телефону с российским павителем Владимиром Путиным, чтобы попытаться договориться о прекращении войны в Украине.
  •  Пресс-секретарь хозяина Кремля Дмитрий Песков 5 февраля впервые заявил, что контакты с администрацией президента США Дональда Трампа "действительно есть".
  • Также Трамп заявил, что может провести встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским уже на следующей неделе.
  • Ранее Дональд Трамп говорил, что сейчас США "говорят с россиянами и с украинским руководством".
  • А Владимир Зеленский считает, что его встреча с Трампом должна предшествовать определению формата разговоров с россиянами.

ТрампПутинСШАРосcия
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