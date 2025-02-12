Посланник Трампа в Москве мог иметь долгий разговор с Путиным – Fox News

По данным телеведущего Fox News Шона Ханнити, посланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Москву, чтобы забрать заложника Марка Фогеля, мог иметь более 3-часовую встречу с правителем РФ Владимиром Путиным.

Источник: Fox News, The Washington Post

Дословно: "По словам телеведущего Fox News Шона Ханнити, Уиткофф, застройщик и давний друг Трампа, имел 3,5-часовую встречу с Путиным во время пребывания в Москве для организации освобождения Фогеля".

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Детали: В то же время в Белом доме не ответили на запрос The Washington Post, чтобы подтвердить встречу Уиткоффа и Путина. Также ведущий не раскрыл, о чем шла речь во время вероятного разговора с Путиным.

Что предшествовало:

Посланник президента США Стивен Уиткофф во вторник, 11 февраля, посетил Москву, чтобы забрать Фогеля , который провел более трех лет за решеткой по обвинению в хранении наркотиков.

, который провел более трех лет за решеткой по обвинению в хранении наркотиков. Трамп приветствовал освобождение американца и выразил надежду, что этот шаг позволит двум странам работать над завершением войны в Украине.

Предыстория:

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