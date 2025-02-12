Зеленський розповів, що на початку повномасштабного вторгнення РФ загинули деякі люди в ОП

Президент України Володимир Зеленський розповів про спроби замаху на нього на початку повномасштабного вторгнення, а також про загибель деяких людей в Офісі президента.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю для Guardian

Деталі: За словами Зеленського, на початку повномасштабного російського вторгнення до нього надсилали "посильних" – зокрема, представників депутатського корпусу, які "приходили й казали, що "завтра нас окупують, треба бігти".

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Також Зеленський зазначив, що із закликами залишити Україну йому телефонували лідери різних країн.

Пряма мова: "Був тиск з різних сторін. Були люди, які хотіли вбити. Були й постріли тощо. Загинули деякі люди тут, всередині нашого Офісу, були інші наші люди, які захищали. Була висадка десанту тощо. Все це відбувалося. І паралельно з цим були ультиматуми. Вони тиснули."

Деталі: Крім цього, Зеленський наголосив, що ніколи не давав згоди на жодні ультиматуми від Росії, які, за його словами, вимагала зради українських національних інтересів.

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Водночас він зауважив, що Путін продовжує використовувати риторику про "готовність до переговорів" на основі так званих "Стамбульських домовленостей".

Що було раніше: Представники України на переговорах з РФ у 2022 році згадували, що росіяни вимагали фактичної капітуляції України із "демілітаризацією" та "денацифікацією". Окупанти не врахували опір українців і те, що Україна може не погодитися на вимоги загарбників. Після контакту представників РФ з Кремлем стало очевидним, що так званий договір укласти не вдасться.

Нагадаємо:

Після повномасштабного вторгнення Росії Україна намагалася вести переговори про мир. Президент Володимир Зеленський не раз закликав російського диктатора Володимира Путіна обговорити усі гострі питання при особистій зустрічі. Той проігнорував. Зрештою Зеленський констатував, що заяви Путіна про прагнення до миру не щирі, і затвердив рішення РНБО про неможливість вести з ним переговори.

Через кілька тижнів після російського вторгнення в Україну могла бути укладена мирна угода. Умови припинення війни були прописані у проєкті договору на 17 сторінках, який сторони узгодили 15 квітня 2022 року. Росія вимагала від України нейтралітету, обмеження кількості військових, зброї, техніки та авіації. Окуповані території мали залишитися за Росією.

Проте у квітні 2022 року Росія фактично зірвала мирні переговори з Україною, внісши до проєкту договору пункт про те, що вона матиме право вето при ухваленні відповіді міжнародної спільноти в разі повторного нападу на Україну.

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