Зеленский рассказал, что в начале полномасштабного вторжения РФ погибли некоторые люди в ОП

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о попытках покушения на него в начале полномасштабного вторжения, а также о гибели некоторых людей в Офисе президента.

Источник: Зеленский в интервью для Guardian

Детали: По словам Зеленского, в начале полномасштабного российского вторжения к нему присылали "посыльных" - в частности, представителей депутатского корпуса, которые "приходили и говорили, что „завтра нас оккупируют, надо бежать".

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Также Зеленский отметил, что с призывами покинуть Украину ему звонили лидеры разных стран.

Прямая речь: "Было давление с разных сторон. Были люди, которые хотели убить. Были и выстрелы и тому подобное. Погибли некоторые люди здесь, внутри нашего Офиса, были другие наши люди, которые защищали. Была высадка десанта и так далее. Все это происходило. И параллельно с этим были ультиматумы. Они давили."

Детали: Кроме этого, Зеленский отметил, что никогда не давал согласия ни на какие ультиматумы от России, которые, по его словам, требовали предательства украинских национальных интересов.

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В то же время он отметил, что Путин продолжает использовать риторику о "готовности к переговорам" на основе так называемых "Стамбульских договоренностей".

Что было раньше: Представители Украины на переговорах с РФ в 2022 году вспоминали, что россияне требовали фактической капитуляции Украины с "демилитаризацией" и "денацификацией". Оккупанты не учли сопротивление украинцев и то, что Украина может не согласиться на требования захватчиков. После контакта представителей РФ с Кремлем стало очевидным, что так называемый договор заключить не удастся.

Напомним:

После полномасштабного вторжения России Украина пыталась вести переговоры о мире. Президент Владимир Зеленский не раз призывал российского диктатора Владимира Путина обсудить все острые вопросы при личной встрече. Тот проигнорировал. В итоге Зеленский констатировал, что заявления Путина о стремлении к миру не искренние, и утвердил решение СНБО о невозможности вести с ним переговоры.

Через несколько недель после российского вторжения в Украину могло быть заключено мирное соглашение. Условия прекращения войны были прописаны в проекте договора на 17 страницах, который стороны согласовали 15 апреля 2022 года. Россия требовала от Украины нейтралитета, ограничения количества военных, оружия, техники и авиации. Оккупированные территории должны были остаться за Россией.

В апреле 2022 года Россия фактически сорвала мирные переговоры с Украиной, внеся в проект договора пункт о том, что она будет иметь право вето при принятии ответа международного сообщества в случае повторного нападения на Украину.

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