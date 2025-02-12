У Кремлі відкинули ідею Зеленського про обмін територіями: "Це неможливо"
Середа, 12 лютого 2025, 13:54
Речник російського правителя Путіна Дмитро Пєсков заявив, що обмін територіями між Росією та Україною неможливий.
Джерело: Пєсков, якого цитує "Радіо Свобода"
Пряма мова: "Це неможливо. Росія ніколи не обговорювала і не обговорюватиме тему обміну своєї території".
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Деталі: Повідомляється, що це заявив речник Путіна журналістам, коментуючи слова президента України Володимира Зеленського про готовність обговорювати обмін окупованих українських земель на частини Курської області, які перебувають під контролем українських військових.
Передісторія:
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо очільнику США Дональду Трампу вдасться посадити Україну і Росію за стіл переговорів, він запропонує лідеру Кремля Володимиру Путіну обмін територіями – окупованих українських земель на частини Курської області, які перебувають під контролем українських військових.
- На думку фахівців Інституту вивчення війни, російська влада намагається обмежити інформацію про ситуацію в Курській області, аби уникнути обміну територіями під час потенційних мирних переговорів.