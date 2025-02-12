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В Кремле отвергли идею Зеленского об обмене территориями: "Это невозможно"

Валентина РоманенкоСреда, 12 февраля 2025, 13:54
В Кремле отвергли идею Зеленского об обмене территориями: Это невозможно
Дмирий Песков. илюстративное фото из Википедии

Спикер российского правителя Путина Дмитрий Песков заявил, что обмен территориями между Россией и Украиной невозможен.

Источник: Песков, которого цитирует "Радио Свобода"

Прямая речь: "Это невозможно. Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своей территории".

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Детали: Сообщается, что это заявил представитель Путина журналистам, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности обсуждать обмен оккупированных украинских земель на части Курской области, которые находятся под контролем украинских военных.

Предыстория:

  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если главе США Дональду Трампу удастся посадить Украину и Россию за стол переговоров, он предложит лидеру Кремля Владимиру Путину обмен территориями - оккупированных украинских земель на части Курской области, которые находятся под контролем украинских военных.
  • По мнению специалистов Института изучения войны, российские власти пытаются ограничить информацию о ситуации в Курской области, чтобы избежать обмена территориями во время потенциальных мирных переговоров.

РосcияПутинвойнапереговоры
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