В Кремле отвергли идею Зеленского об обмене территориями: "Это невозможно"
Среда, 12 февраля 2025, 13:54
Спикер российского правителя Путина Дмитрий Песков заявил, что обмен территориями между Россией и Украиной невозможен.
Источник: Песков, которого цитирует "Радио Свобода"
Прямая речь: "Это невозможно. Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своей территории".
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Детали: Сообщается, что это заявил представитель Путина журналистам, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности обсуждать обмен оккупированных украинских земель на части Курской области, которые находятся под контролем украинских военных.
Предыстория:
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если главе США Дональду Трампу удастся посадить Украину и Россию за стол переговоров, он предложит лидеру Кремля Владимиру Путину обмен территориями - оккупированных украинских земель на части Курской области, которые находятся под контролем украинских военных.
- По мнению специалистов Института изучения войны, российские власти пытаются ограничить информацию о ситуации в Курской области, чтобы избежать обмена территориями во время потенциальных мирных переговоров.