Спикер российского правителя Путина Дмитрий Песков заявил, что обмен территориями между Россией и Украиной невозможен.

Источник: Песков, которого цитирует "Радио Свобода"

Прямая речь: "Это невозможно. Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своей территории".

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Детали: Сообщается, что это заявил представитель Путина журналистам, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности обсуждать обмен оккупированных украинских земель на части Курской области, которые находятся под контролем украинских военных.

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