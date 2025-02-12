Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

"Київгаз" перевіряє пошкоджені будівлі на Оболоні

Валентина РоманенкоСереда, 12 лютого 2025, 14:47

В результаті російської атаки 12 лютого в Оболонському районі Києва пошкоджено газифіковані будівлі, триває перевірка.

Джерело: Київгаз, КМДА

Деталі: Вранці середи в Оболонському районі через ракетний обстріл було пошкоджено фасади та покрівлі газифікованих будівель.

Реклама:

Через це тимчасово припинили розподіл газу до дитячого садка, дахової котельні бізнес-центру й фінансової установи (зазнали ураження три котельні (одну з них зруйновано, дві – пошкоджено).

Повідомляється, що фахівці "Київгазу" спільно з екстреними службами працюють на місцях падіння уламків. Вони перевіряють стан пошкоджених комунікацій на предмет загазованості.

Передісторія:

РЕКЛАМА:
  • Від вечора 11 лютого росіяни атакували Україну 7 балістичними ракетами "Іскандер-М" та 123-ма безпілотниками різних типів; 6 ракет та 71 дрон вдалося знищити, ще 40 БПЛА були локаційно втрачені.
  • 6 балістичних ракет було знищено в небі над Києвом. У ДСНС повідомили про наслідки балістичного удару ворога по Києву: виникли масштабні пожежі, одна людина загинула, четверо постраждали.

Київракетний удар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
У Кремлі відкинули ідею Зеленського про обмін територіями: "Це неможливо"
Зеленський розповів, якою бачить угоду з Трампом про допомогу в обмін на мінерали
фотоСБУ викрила топового "щура" у своїх лавах: кажуть, затримував особисто Малюк
Населення України становить 32 млн осіб – віцепрем’єр Чернишов
Зеленський: Готовий до зустрічі з Трампом у Вашингтоні
інфографікаДумки українців щодо призупинення фінансування USAID розділились – КМІС
Усі новини...
Київ
Рятувальники показали наслідки російської атаки балістикою у Києві: 1 загиблий, 4 постраждалих
Внаслідок ворожої атаки балістикою в Києві є загиблий, серед постраждалих дитина – Кличко
Ворог атакував Київ балістикою: пролунали вибухи, виникли пожежі
Останні новини
14:47
"Київгаз" перевіряє пошкоджені будівлі на Оболоні
14:42
У Швейцарії стартує чемпіонат світу з біатлону
14:37
Авіакомпанія Wizz Air відновить польоти в Україну протягом 6 тижнів у разі припинення вогню
14:29
Рада ухвалила у першому читанні реформу АРМА
14:13
колонкаМихайлова – про контракт для 18-24 річних: Це не просто несправедливість. Це дискримінація
14:03
ОП: В Україні припинили формувати нові бригади, акцент – на доукомплектуванні
13:58
РФ планує збільшити свою армію на 150 тисяч цього року – Зеленський
13:55
Парламент Вірменії у першому читанні підтримав законопроєкт щодо вступу в ЄС
13:54
У Кремлі відкинули ідею Зеленського про обмін територіями: "Це неможливо"
13:46
В Україні запровадять Національний день молитви – рішення ВР
Усі новини...
Реклама:
Реклама: