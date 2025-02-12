"Київгаз" перевіряє пошкоджені будівлі на Оболоні

В результаті російської атаки 12 лютого в Оболонському районі Києва пошкоджено газифіковані будівлі, триває перевірка.

Джерело: Київгаз, КМДА

Деталі: Вранці середи в Оболонському районі через ракетний обстріл було пошкоджено фасади та покрівлі газифікованих будівель.

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Через це тимчасово припинили розподіл газу до дитячого садка, дахової котельні бізнес-центру й фінансової установи (зазнали ураження три котельні (одну з них зруйновано, дві – пошкоджено).

Повідомляється, що фахівці "Київгазу" спільно з екстреними службами працюють на місцях падіння уламків. Вони перевіряють стан пошкоджених комунікацій на предмет загазованості.

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