"Киевгаз" проверяет поврежденные здания на Оболони
Среда, 12 февраля 2025, 14:47
В результате российской атаки 12 февраля в Оболонском районе Киева повреждены газифицированные здания, продолжается проверка.
Детали: Утром среды в Оболонском районе из-за ракетного обстрела были повреждены фасады и кровли газифицированных зданий.
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Из-за этого временно прекратили распределение газа в детский сад, крышную котельную бизнес-центра и финансового учреждения (получили поражение три котельные (одна из них разрушена, две - повреждены).
Сообщается, что специалисты "Киевгаза" совместно с экстренными службами работают на местах падения обломков. Они проверяют состояние поврежденных коммуникаций на предмет загазованности.
Предыстория:
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