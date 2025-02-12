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"Киевгаз" проверяет поврежденные здания на Оболони

Валентина РоманенкоСреда, 12 февраля 2025, 14:47
Киевгаз проверяет поврежденные здания на Оболони
столичные спасатели. фото ГСЧС

В результате российской атаки 12 февраля в Оболонском районе Киева повреждены газифицированные здания, продолжается проверка.

Источник: Киевгаз, КГГА

Детали: Утром среды в Оболонском районе из-за ракетного обстрела были повреждены фасады и кровли газифицированных зданий.

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Из-за этого временно прекратили распределение газа в детский сад, крышную котельную бизнес-центра и финансового учреждения (получили поражение три котельные (одна из них разрушена, две - повреждены).

Сообщается, что специалисты "Киевгаза" совместно с экстренными службами работают на местах падения обломков. Они проверяют состояние поврежденных коммуникаций на предмет загазованности.

Предыстория:

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  • С вечера 11 февраля россияне атаковали Украину 7 баллистическими ракетами "Искандер-М" и 123 беспилотниками различных типов; 6 ракет и 71 дрон удалось уничтожить, еще 40 БПЛА были локационно потеряны.
  • 6 баллистических ракет были уничтожены в небе над Киевом. В ГСЧС сообщили о последствиях баллистического удара врага по Киеву: возникли масштабные пожары, один человек погиб, четверо пострадали.

Киевракетный удар
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