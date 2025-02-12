"Киевгаз" проверяет поврежденные здания на Оболони

В результате российской атаки 12 февраля в Оболонском районе Киева повреждены газифицированные здания, продолжается проверка.

Источник: Киевгаз, КГГА

Детали: Утром среды в Оболонском районе из-за ракетного обстрела были повреждены фасады и кровли газифицированных зданий.

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Из-за этого временно прекратили распределение газа в детский сад, крышную котельную бизнес-центра и финансового учреждения (получили поражение три котельные (одна из них разрушена, две - повреждены).

Сообщается, что специалисты "Киевгаза" совместно с экстренными службами работают на местах падения обломков. Они проверяют состояние поврежденных коммуникаций на предмет загазованности.

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