Держдеп анонсував приїзд спецпредставника Трампа до України

За даними Державного департаменту США, спецпредставник американського президента Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог відвідає Німеччину, Бельгію та Україну з 13 по 22 лютого.

Джерело: Держдеп, Келлог у мережі Х

Деталі: У Держдепі зазначають, що Келлог здійснить візити, "щоб сприяти досягненню мети президента Трампа щодо забезпечення миру за допомогою сили в Україні та відстоювання інтересів національної безпеки Сполучених Штатів Америки".

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У зовнішньополітичному відомстві США додають, що Келлог візьме участь у Мюнхенській конференції з питань безпеки та відвідає штаб-квартири НАТО і ЄС у Брюсселі, де зустрінеться з союзниками і партнерами по всій Європі, які готові співпрацювати зі Сполученими Штатами, щоб покласти край війні Росії проти України і відновити стабільність в Європі.

Дослівно Держдеп: "В Україні він зустрінеться з посадовцями та приватними особами, які мужньо витримали майже три роки війни.

Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що бойові дії мають припинитися, і Сполучені Штати готові підтримати довгострокове рішення.

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Спеціальний посланник президента Келлог налаштований проводити жорстку дипломатію, яка буде необхідна для досягнення мети президента".

Деталі: Келлог у мережі Х повідомив у ніч на 13 лютого, що вирушає до Європи.

Пряма мова Келлога: "Вирушаю до Європи, щоб зустрітися з союзниками та партнерами США, які готові співпрацювати з 🇺🇸 задля досягнення мети Трампа щодо припинення війни в Україні та відновлення стабільності в Європі.

З нетерпінням чекаю продуктивних зустрічей для швидкого просування вперед".

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський казав, що очікує візиту Кіта Келлога та його команди в Україну найближчим часом.

Нещодавно спецпосланник Трампа говорив, що США вже мають "гарний, надійний план" для завершення війни в Україні.