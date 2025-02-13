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Госдеп анонсировал приезд спецпредставителя Трампа в Украину

Ольга ГлущенкоЧетверг, 13 февраля 2025, 05:44
Госдеп анонсировал приезд спецпредставителя Трампа в Украину
Келлог, фото: сеть Х

По данным Государственного департамента США, спецпредставитель американского президента Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог посетит Германию, Бельгию и Украину с 13 по 22 февраля.

Источник: Госдеп, Келлог в сети Х

Детали: В Госдепе отмечают, что Келлог осуществит визиты, "чтобы способствовать достижению цели президента Трампа по обеспечению мира с помощью силы в Украине и отстаиванию интересов национальной безопасности Соединенных Штатов Америки".

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Во внешнеполитическом ведомстве США добавляют, что Келлог примет участие в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности и посетит штаб-квартиры НАТО и ЕС в Брюсселе, где встретится с союзниками и партнерами по всей Европе, которые готовы сотрудничать с Соединенными Штатами, чтобы положить конец войне России против Украины и восстановить стабильность в Европе.

Дословно Госдеп: "В Украине он встретится с должностными лицами и частными лицами, которые мужественно выдержали почти три года войны.

Президент Трамп четко дал понять, что боевые действия должны прекратиться, и Соединенные Штаты готовы поддержать долгосрочное решение.

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Специальный посланник президента Келлог настроен проводить жесткую дипломатию, которая будет необходима для достижения цели президента".

Детали: Келлог в сети Х сообщил в ночь на 13 февраля, что отправляется в Европу.

Прямая речь Кэллога: "Отправляюсь в Европу, чтобы встретиться с союзниками и партнерами США, которые готовы сотрудничать с 🇺🇸 для достижения цели Трампа по прекращению войны в Украине и восстановлению стабильности в Европе.

С нетерпением жду продуктивных встреч для быстрого продвижения вперед".

Напомним: Президент Владимир Зеленский говорил, что ожидает визита Кита Келлога и его команды в Украину в ближайшее время.

Недавно спецпосланник Трампа говорил, что США уже имеют "хороший, надежный план " для завершения войны в Украине.

СШАТрамп
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