Нардепы "ЕС" заблокировали трибуну Рады из-за санкций против Порошенко: заседание закрыто
Народные депутаты из фракции "Европейская солидарность" заблокировали трибуну Верховной Рады во время заседания 13 февраля.
Источник: собеседники УП среди народных депутатов, присутствующих на заседании Верховной Рады
Детали: Сразу после исполнения гимна и минуты молчания по погибшим во время российско-украинской войны народные депутаты из "Евросолидарности" вышли к трибуне парламента с плакатами.
На плакатах депутатов было написано: "Украина - не Россия", "Нет - политическим репрессиям", "Нет - диктатуре", "Нет - авторитаризму", "Думайте о победе, а не о выборах".
Почти сразу после начала этой акции председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук объявил перерыв в пленарном заседании. Поскольку во время военного положения заседание парламента продолжается непрерывно, объявление перерыва считается завершением рабочего дня.
Несколько собеседников УП из разных парламентских фракций сообщили, что продолжения заседания в четверг не будет.
Предыстория:
- Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 12 февраля объявил о ведении новых санкций СНБО, но не назвал фамилий.
- Собеседники УП в окружении 5-го президента Украины, нардепа "Европейской солидарности" Петра Порошенко и в СНБО сообщили, что под санкции попал Порошенко.
- Пятый президент Украины введение санкций в отношении него назвал "колоссальным ударом по внутреннему единству".
- Кроме Порошенко, в санкционный список попали бизнесмен Игорь Коломойский, миллиардер Константин Жеваго, бывший совладелец "Приватбанка" Геннадий Боголюбов и другие.