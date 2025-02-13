Нардепы "ЕС" заблокировали трибуну Рады из-за санкций против Порошенко: заседание закрыто

Народные депутаты из фракции "Европейская солидарность" заблокировали трибуну Верховной Рады во время заседания 13 февраля.

Источник: собеседники УП среди народных депутатов, присутствующих на заседании Верховной Рады

Детали: Сразу после исполнения гимна и минуты молчания по погибшим во время российско-украинской войны народные депутаты из "Евросолидарности" вышли к трибуне парламента с плакатами.

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На плакатах депутатов было написано: "Украина - не Россия", "Нет - политическим репрессиям", "Нет - диктатуре", "Нет - авторитаризму", "Думайте о победе, а не о выборах".

Почти сразу после начала этой акции председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук объявил перерыв в пленарном заседании. Поскольку во время военного положения заседание парламента продолжается непрерывно, объявление перерыва считается завершением рабочего дня.

Несколько собеседников УП из разных парламентских фракций сообщили, что продолжения заседания в четверг не будет.

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