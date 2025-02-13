Опитування: Чверть українців вважає, що санкції проти Порошенка – покарання винних

За результатами опитування, 27% українців вважають санкції проти п'ятого президента України Петра Порошенка спробою правоохоронних органів покарати винних, тоді як 31% сприймають їх як відволікання уваги від ситуації на фронті, а 24% – як спосіб нейтралізації опозиції.

Джерело: результати дослідження проведеного з 2 по 6 лютого 2025 року від КМІС на замовлення громадської організації Центр стратегічних комунікацій "Форум"

Деталі: Зазначається, що у зв’язку з інформацією про ймовірне запровадження санкцій проти п’ятого президента України Петра Порошенка соціологи провели опитування, щоб визначити, як суспільство може сприйняти такі дії.

Реклама:

Дослівно: "Ми запропонували респондентам три опції і запитали, що, на їх думку, скоріше описує можливі санкції проти П. Порошенка".

інфографіка: КМІС

Деталі: Згідно з опитуванням, проведеного серед респондентів, думки розділилися наступним чином:

31% вважають це спробою відволікти увагу суспільства від складної ситуації на фронті.

24% сприймають як намагання нейтралізувати опозицію.

27% розглядають це як ініціативу правоохоронних органів покарати винних.

19% не змогли визначитися із відповіддю або не мають сформованої думки.

Довідково: Упродовж 2-6 лютого 2025 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус", до якого на замовлення громадської організації Центр стратегічних комунікацій "Форум" були додані запитання щодо оцінки українцями діяльності фракцій у парламенті, кого українці вважають лідером опозиції, як сприймають можливі санкції проти П. Порошенка та як ставляться до позбавлення мандатів депутатів від ОПЗЖ.

РЕКЛАМА:

Опитування проведене методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів

Опитано 1000 респондентів віком від 18 років, які проживають у всіх регіонах України, що перебувають під контролем уряду. До вибірки не включали жителів тимчасово окупованих територій, однак серед опитаних були внутрішньо переміщені особи. Також не опитували громадян, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% – для показників, близьких до 10%, 1,8% – для показників, близьких до 5%.

Що передувало: