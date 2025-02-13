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Опрос: Четверть украинцев считает, что санкции против Порошенко – наказание виновных

Анастасия ПроцЧетверг, 13 февраля 2025, 10:51
Опрос: Четверть украинцев считает, что санкции против Порошенко – наказание виновных
Порошенко. Иллюстративное фото: Getty Images

По результатам опроса, 27% украинцев считают санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко попыткой правоохранительных органов наказать виновных, тогда как 31% воспринимают их как отвлечение внимания от ситуации на фронте, а 24% – как способ нейтрализации оппозиции.

Источник: результаты исследования проведенного со 2 по 6 февраля 2025 года от КМИС по заказу общественной организации Центр стратегических коммуникаций "Форум"

Детали: Отмечается, что в связи с информацией о возможном введении санкций против пятого президента Украины Петра Порошенко социологи провели опрос, чтобы определить, как общество может воспринять такие действия.

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Дословно: "Мы предложили респондентам три опции и спросили, что, по их мнению, скорее описывает возможные санкции против П. Порошенко".

 
ИНФОГРАФИКА: КМИС

Детали: Согласно опросу, проведенному среди респондентов, мнения разделились следующим образом:

  • 31% считают это попыткой отвлечь внимание общества от сложной ситуации на фронте;
  • 24% воспринимают как попытку нейтрализовать оппозицию;
  • 27% рассматривают это как инициативу правоохранительных органов наказать виновных;
  • 19% не смогли определиться с ответом или не имеют сформированного мнения.

Справочно: В течение 2-6 февраля 2025 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус", к которому по заказу общественной организации Центр стратегических коммуникаций "Форум" были добавлены вопросы об оценке украинцами деятельности фракций в парламенте, кого украинцы считают лидером оппозиции, как воспринимают возможные санкции против П. Порошенко и как относятся к лишению мандатов депутатов от ОПЗЖ. 

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Опрос проведен методом телефонных интервью (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины, находящихся под контролем правительства. В выборку не включали жителей временно оккупированных территорий, однако среди опрошенных были внутренне перемещенные лица. Также не опрашивали граждан, выехавших за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% – для показателей, близких к 10%, 1,8% – для показателей, близких к 5%.

Что предшествовало:

  • Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 12 февраля объявил о ведении новых санкций СНБО, но не назвал фамилий.
  • Собеседники УП в окружении 5-го президента Украины, нардепа "Европейской солидарности" Петра Порошенко и в СНБО сообщили, что под санкции попал Порошенко.
  • Пятый президент Украины введении санкций в отношении него назвал "колоссальным ударом по внутреннему единству".
  • 13 февраля три представителя СНБО, с которыми общалась "Украинская правда" сообщили, что Совет национальной безопасности и обороны на заседании 12 февраля ввел санкции против бизнесмена Игоря Коломойского, миллиардера Константина Жеваго, бывшего совладельца "Приватбанка" Геннадия Боголюбова, 5-го президента Украины, нардепа "Европейской солидарности" Петра Порошенко и экс-депутата от запрещенной ОПЗЖ обвиняемого в государственной измене Виктора Медведчука.

опросПорошенкосанкции
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