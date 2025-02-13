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Порошенка вважають лідером опозиції майже 25% українців, а Притулу – 9%

Альона Мазуренко Четвер, 13 лютого 2025, 11:25
Порошенка вважають лідером опозиції майже 25% українців, а Притулу – 9%
фото: Порошенко у Facebook

За результатами опитування, 24% українців вважають п'ятого президента Петра Порошенка лідером опозиції, найближчий його опонент волонтер Сергій Притула - 9%. Респондентам пропонували список із 6 кандидатур.

Джерело: результати опитування КМІС на замовлення громадської організації Центр стратегічних комунікацій "Форум", проведеного з 2 по 6 лютого 2025 року

Дослівно: "Респондентам ставилося запитання, кого вони вважають лідером опозиції в Україні. Респондентам пропонувався список з шести публічних осіб або респонденти могли назвати свій варіант.

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Трохи більше половини респондентів (56%) змогли обрати публічну особу з переліку, тобто назвати когось, кого вважають лідером опозиції. Відносно найбільше респондентів говорили про Петра Порошенка (24%). Далі йдуть Сергій Притула (9%), Юлія Тимошенко (8%) і Дмитро Разумков (7%).

Юрія Бойка і Олексія Арестовича вважають лідерами опозиції по 3%".

 

Деталі: При цьому, за результатами дослідження, 16% респондентів вважають, що в Україні немає справжньої опозиції (а ще 2%, навпаки, вважають, що в Україні одразу декілька лідерів опозиції).

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Довідково: Упродовж 2-6 лютого 2025 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус", до якого на замовлення громадської організації Центр стратегічних комунікацій "Форум" були додані запитання щодо оцінки українцями діяльності фракцій у парламенті, кого українці вважають лідером опозиції, як сприймають можливі санкції проти П. Порошенка та як ставляться до позбавлення мандатів депутатів від ОПЗЖ.

Опитування проведене методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів

Опитано 1000 респондентів віком від 18 років, які проживають у всіх регіонах України, що перебувають під контролем уряду. До вибірки не включали жителів тимчасово окупованих територій, однак серед опитаних були внутрішньо переміщені особи. Також не опитували громадян, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% – для показників, близьких до 10%, 1,8% – для показників, близьких до 5%. 

Що передувало: 

  • Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 12 лютого оголосив про ведення нових санкцій РНБО, але не назвав прізвищ.
  • Співрозмовники УП в оточенні 5-го президента України, нардепа "Європейської солідарності" Петра Порошенка та в РНБО повідомили, що під санкції потрапив Порошенко. 
  • П'ятий президент України завровадження санкцій щодо нього назвав "колосальним ударом по внутрішній єдності". 
  • 13 лютого три представники РНБО, з якими спілкувалась "Українська правда" повідомили, що Рада національної безпеки та оборони на засіданні 12 лютого запровадила санкції проти бізнесмена Ігоря Коломойського, мільярдера Костянтина Жеваго, колишнього співвласника "Приватбанку" Геннадія Боголюбова, 5-го президента України, нардепа "Європейської солідарності" Петра Порошенка та ексдепутата від забороненої ОПЗЖ обвинуваченого у державній зраді Віктора Медведчука.

опитуванняПорошенко
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