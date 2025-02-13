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Порошенко считают лидером оппозиции почти 25% украинцев, а Притулу - 9%

Алена МазуренкоЧетверг, 13 февраля 2025, 11:25
Порошенко считают лидером оппозиции почти 25% украинцев, а Притулу - 9%
фото: Порошенко в Facebook

По результатам опроса, 24% украинцев считают пятого президента Петра Порошенко лидером оппозиции, ближайший его оппонент волонтер Сергей Притула - 9%. Респондентам предлагали список из 6 кандидатур.

Источник: результаты опроса КМИС по заказу общественной организации Центр стратегических коммуникаций "Форум", проведенного со 2 по 6 февраля 2025 года

Дословно: "Респондентам задавался вопрос, кого они считают лидером оппозиции в Украине. Респондентам предлагался список из шести публичных лиц или респонденты могли назвать свой вариант.

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Чуть больше половины респондентов (56%) смогли выбрать публичное лицо из перечня, то есть назвать кого-то, кого считают лидером оппозиции. Относительно больше всего респондентов говорили о Петре Порошенко (24%). Далее следуют Сергей Притула (9%), Юлия Тимошенко (8%) и Дмитрий Разумков (7%).

Юрия Бойко и Алексея Арестовича считают лидерами оппозиции по 3%".

 

Детали: При этом, по результатам исследования, 16% респондентов считают, что в Украине нет настоящей оппозиции (а еще 2%, наоборот, считают, что в Украине сразу несколько лидеров оппозиции).

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Справочно: В течение 2-6 февраля 2025 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус", к которому по заказу общественной организации Центр стратегических коммуникаций "Форум" были добавлены вопросы об оценке украинцами деятельности фракций в парламенте, кого украинцы считают лидером оппозиции, как воспринимают возможные санкции против П. Порошенко и как относятся к лишению мандатов депутатов от ОПЗЖ. 

Опрос проведен методом телефонных интервью (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины, находящихся под контролем правительства. В выборку не включали жителей временно оккупированных территорий, однако среди опрошенных были внутренне перемещенные лица. Также не опрашивали граждан, выехавших за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% – для показателей, близких к 10%, 1,8% – для показателей, близких к 5%.

Что предшествовало:

  • Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 12 февраля объявил о ведении новых санкций СНБО, но не назвал фамилий.
  • Собеседники УП в окружении 5-го президента Украины, нардепа "Европейской солидарности" Петра Порошенко и в СНБО сообщили, что под санкции попал Порошенко.
  • Пятый президент Украины введении санкций в отношении него назвал "колоссальным ударом по внутреннему единству".
  • 13 февраля три представителя СНБО, с которыми общалась "Украинская правда" сообщили, что Совет национальной безопасности и обороны на заседании 12 февраля ввел санкции против бизнесмена Игоря Коломойского, миллиардера Константина Жеваго, бывшего совладельца "Приватбанка" Геннадия Боголюбова, 5-го президента Украины, нардепа "Европейской солидарности" Петра Порошенко и экс-депутата от запрещенной ОПЗЖ обвиняемого в государственной измене Виктора Медведчука.

опросПорошенко
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