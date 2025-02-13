Стефанчук обвинил "Европейскую солидарность" в блокировании работы Рады
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук обвинил фракцию "Европейская солидарность" в блокировании работы парламента.
Источник: Стефанчук на брифинге
Прямая речь: "К сожалению, работа над важными законами по поддержке Вооруженных сил Украины, европейской интеграции и международной финансовой помощи заблокирована одной фракцией – "Европейская солидарность".
Детали: Стефанчук подчеркнул, что блокирование единого законодательного органа только играет на руку Кремлю и Владимиру Путину.
Он отметил, что фракция "Европейская солидарность" составляет всего 6% от состава парламента, и такая небольшая группа депутатов не имеет права сдерживать работу всей институции.
Председатель Верховной Рады также отметил, что все вопросы в украинском парламенте решаются путем единства, диалога и голосования, и обратился к представителям оппозиции:
"Быть в оппозиции – это нормально. Ненормально быть в оппозиции к украинскому народу и государству".
Кроме этого, он добавил, что странно, как фраза "Жму руку, обнимаю" превратилась в "Жду выборов, блокирую и играю на публику".
Прямая речь: "Парламент работает непрерывно с момента полномасштабного вторжения уже в течение почти трех лет. И поверьте мне, что в деятельности украинского парламента были очень сложные этапы, но парламент работал, работает и будет работать".
Что предшествовало: народные депутаты из фракции "Европейская солидарность" заблокировали трибуну Верховной Рады во время заседания 13 февраля.
Напомним:
- 9 июля 2020 года народный депутат Андрей Деркач обнародовал запись разговора людей с голосами похожими на голоса Порошенко и лидера Кремля Путина. Разговор якобы состоялся в апреле 2015 года, где Порошенко сказал Путину фразу на русском языке – "Жму руку, обнимаю".
- В партии Порошенко назвали фейком и фальсификацией опубликованный нардепом Андреем Деркачем разговор якобы экс-президента и Путина.