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Стефанчук обвинил "Европейскую солидарность" в блокировании работы Рады

Анастасия ПроцЧетверг, 13 февраля 2025, 14:48
Стефанчук обвинил Европейскую солидарность в блокировании работы Рады
Стефанчук. Иллюстративное фото: Getty Images

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук обвинил фракцию "Европейская солидарность" в блокировании работы парламента.

Источник: Стефанчук на брифинге

Прямая речь: "К сожалению, работа над важными законами по поддержке Вооруженных сил Украины, европейской интеграции и международной финансовой помощи заблокирована одной фракцией – "Европейская солидарность".

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Детали: Стефанчук подчеркнул, что блокирование единого законодательного органа только играет на руку Кремлю и Владимиру Путину.

Он отметил, что фракция "Европейская солидарность" составляет всего 6% от состава парламента, и такая небольшая группа депутатов не имеет права сдерживать работу всей институции.

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Председатель Верховной Рады также отметил, что все вопросы в украинском парламенте решаются путем единства, диалога и голосования, и обратился к представителям оппозиции:

"Быть в оппозиции – это нормально. Ненормально быть в оппозиции к украинскому народу и государству".

Кроме этого, он добавил, что странно, как фраза "Жму руку, обнимаю" превратилась в "Жду выборов, блокирую и играю на публику".

Прямая речь: "Парламент работает непрерывно с момента полномасштабного вторжения уже в течение почти трех лет. И поверьте мне, что в деятельности украинского парламента были очень сложные этапы, но парламент работал, работает и будет работать".

Что предшествовало: народные депутаты из фракции "Европейская солидарность" заблокировали трибуну Верховной Рады во время заседания 13 февраля.

Напомним:

  • 9 июля 2020 года народный депутат Андрей Деркач обнародовал запись разговора людей с голосами похожими на голоса Порошенко и лидера Кремля Путина. Разговор якобы состоялся в апреле 2015 года, где Порошенко сказал Путину фразу на русском языке – "Жму руку, обнимаю".
  • В партии Порошенко назвали фейком и фальсификацией опубликованный нардепом Андреем Деркачем разговор якобы экс-президента и Путина.

ПорошенкоВерховная РадаЕвропейская солидарность
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