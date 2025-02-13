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"Люди виводять мільярди гривень": Зеленський прокоментував введення санкцій і обіцяє нові

Олександр ШумілінЧетвер, 13 лютого 2025, 15:32
Люди виводять мільярди гривень: Зеленський прокоментував введення санкцій і обіцяє нові
Фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський заявив, що запровадження санкцій 13 лютого направлене проти людей, які під час війни, починаючи з 2014 року "відмивали" гроші і "виводили мільярди гривень".  

Джерело: слова Зеленського під час відвідування Хмельницької АЕС наводить "Суспільне"

Пряма мова Зеленського: "Санкції були введенні. І це не перший і не останній пакет. Ви подивіться, що відбувається. У нас війна, а люди виводять, реально "миють" гроші, виводять мільярди гривень і це впродовж всієї війни. Безумовно всієї війни. Це почалося з 2014-15 років: виведення грошей, заробіток із сепаратистами на вугіллі. Все це є, всі ці потоки є.   

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Я просто здивований, що раніше фінмоніторинг нічого нам не показував. Я це не бачив, а як було до мене, складно сказати. Зараз Служба безпеки та фінмоніторинг показують мільярди. І всі ці люди, Медведчук та Порошенко — вони партнери в цьому кейсі, але я не хочу звинувачувати, це роблять суди.

І це ж не те, що хтось там за ґратами через санкції. Санкції – це обмеження на сьогодні використовувати ті чи інші гроші, які були зароблені ось таким незаконним шляхом".

Деталі: "Суспільне" вказує, що Зеленський повідомив, що має інформацію про нібито відмивання коштів через фонди, що займалися підтримкою Збройних сил. За його словами, гроші з фондів передавали членам своєї партії.

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"Президент також додав, що ті, хто потрапив під санкції, можуть повернути виведені кошти у бюджет. Їх скерують на Збройні сили. Тоді санкції знімуть, сказав Зеленський", - пише видання.

Передісторія:

  • 13 лютого президент Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО від 12 лютого про введення санкцій проти бізнесмена Ігоря Коломойського, мільярдера Костянтина Жеваго, колишнього співвласника "Приватбанку" Геннадія Боголюбова, 5-го президента України, нардепа "Європейської солідарності" Петра Порошенка та ексдепутата від забороненої ОПЗЖ обвинуваченого у держзраді Віктора Медведчука.
  • П'ятий президент України запровадження санкцій щодо нього назвав "колосальним ударом по внутрішній єдності".
  • Санкції щодо бізнесменів Ігоря Коломойського, Геннадія Богоболюбова, Костянтина Жеваго і кума Путіна Віктора Медведчука були запроваджені за поданням Служби безпеки України, стосовно ж 5-го президента України Петра Порошенка - запровадили за поданням Кабінету міністрів.

Зеленськийсанкції
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