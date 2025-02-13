Джерела УП назвали причини санкцій щодо Порошенка та кількох бізнесменів

Санкції щодо бізнесменів Ігоря Коломойського, Геннадія Богоболюбова, Костянтина Жеваго і кума Путіна Віктора Медведчука були запроваджені за поданням Служби безпеки України, стосовно ж 5-го президента України Петра Порошенка - запровадили за поданням Кабінету міністрів.

Джерело: співрозмовники УП в силових структурах

Деталі: За словами джерела, санкції запроваджено через те, що бізнесмени "здійснювали діяльність в інтересах Росії". Щодо кожного епізоду є відкриті кримінальні провадження, які розслідують правоохоронці.

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Тож, за даними джерел, санкції до Порошенка запроваджені через:

кримінальну справу про державну зраду, де Порошенку інкримінують змову з Медведчуком і керівництвом РФ через дозвіл "Центренерго" купувати вугілля з окупованих територій Донбасу.

участь Порошенка у створенні Партії регіонів, та роботі в уряді Януковича, коли він, будучи міністром закордонних справ, брав участь у підготовці Харківських угод.

співпрацю з РФ через активи на території держави-агресора – фабрику "Рошен" у Липецьку та "Севморзавод" у Криму. Уряд вважає, що Порошенко був зацікавлений у продовженні співпраці з РФ та розміщенні Чорноморського флоту на півострові.

Санкції до Коломойського та Боголюбова запроваджені через:

те, що у 2023 році вони були засновниками і бенефіціарами компанії "Eclaris Group Limited". За даними правоохоронців, вона через підставні фірми продавала нафту і газ дочірнім компаніям "Газпрому", а ті – платили податки в бюджет РФ, фінансуючи війну.

виведення 750 млн. грн із "Приватбанку".

Підставами введення санкцій щодо Жеваго стали:

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його тісні звʼязки з Росією, зокрема, з підсанкційним російським оліграхом Олексієм Федоричевим.

злочини у банківській сфері, повʼязані з виведенням 500 млн грн кредитних коштів із банку "Фінанси та кредит".

підконтрольна Жеваго група компаній "Ferrexpo" ще донедавна співпрацювала з РФ. Так, "Автокраз" експортував до росії вантажівки, "Росава" та "Преміорі" - автошини, які ще в 2022 році постачалися до так званих "Л/ДНР".

Санкції до Медведчука, за словами джерела, запроваджені безстроково - на підставі кількох старих епізодів, а також нових: