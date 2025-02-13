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"Люди выводят миллиарды гривен": Зеленский прокомментировал введение санкций и обещает новые

Александр ШумилинЧетверг, 13 февраля 2025, 15:32
Люди выводят миллиарды гривен: Зеленский прокомментировал введение санкций и обещает новые
Фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский заявил, что введение санкций 13 февраля направлено против людей, которые во время войны, начиная с 2014 года "отмывали" деньги и "выводили миллиарды гривен".  

Источник: слова Зеленского во время посещения Хмельницкой АЭС приводит "Суспільне"

Прямая речь Зеленского: "Санкции были введены. И это не первый и не последний пакет. Вы посмотрите, что происходит. У нас война, а люди выводят, реально "моют" деньги, выводят миллиарды гривен и это на протяжении всей войны. Безусловно всей войны. Это началось с 2014-15 годов: вывод денег, заработок с сепаратистами на угле. Все это есть, все эти потоки есть.  

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Я просто удивлен, что раньше финмониторинг ничего нам не показывал. Я это не видел, а как было до меня, сложно сказать. Сейчас Служба безопасности и финмониторинг показывают миллиарды. И все эти люди, Медведчук и Порошенко - они партнеры в этом кейсе, но я не хочу обвинять, это делают суды.

И это же не то, что кто-то там за решеткой из-за санкций. Санкции – это ограничение на сегодня использовать те или иные деньги, которые были заработаны вот таким незаконным путем".

Детали: "Суспільне" указывает, что Зеленский сообщил, что располагает информацией о якобы отмывании средств через фонды, которые занимались поддержкой Вооруженных сил. По его словам, деньги из фондов передавали членам своей партии.

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"Президент также добавил, что те, кто попал под санкции, могут вернуть выведенные средства в бюджет. Их направят на Вооруженные силы. Тогда санкции снимут, сказал Зеленский", - пишет издание.

Предыстория:

  • 13 февраля президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО от 12 февраля о введении санкций против бизнесмена Игоря Коломойского, миллиардера Константина Жеваго, бывшего совладельца "Приватбанка" Геннадия Боголюбова, 5-го президента Украины, нардепа "Европейской солидарности" Петра Порошенко и экс-депутата от запрещенной ОПЗЖ обвиняемого в госизмене Виктора Медведчука.
  • Пятый президент Украины введение санкций в отношении него назвал "колоссальным ударом по внутреннему единству".
  • Санкции в отношении бизнесменов Игоря Коломойского, Геннадия Богоболюбова, Константина Жеваго и кума Путина Виктора Медведчука были введены по представлению Службы безопасности Украины, в отношении же 5-го президента Украины Петра Порошенко - ввели по представлению Кабинета министров.

Зеленскийсанкции
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