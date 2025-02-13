"Люди выводят миллиарды гривен": Зеленский прокомментировал введение санкций и обещает новые

Президент Владимир Зеленский заявил, что введение санкций 13 февраля направлено против людей, которые во время войны, начиная с 2014 года "отмывали" деньги и "выводили миллиарды гривен".

Источник: слова Зеленского во время посещения Хмельницкой АЭС приводит "Суспільне"

Прямая речь Зеленского: "Санкции были введены. И это не первый и не последний пакет. Вы посмотрите, что происходит. У нас война, а люди выводят, реально "моют" деньги, выводят миллиарды гривен и это на протяжении всей войны. Безусловно всей войны. Это началось с 2014-15 годов: вывод денег, заработок с сепаратистами на угле. Все это есть, все эти потоки есть.

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Я просто удивлен, что раньше финмониторинг ничего нам не показывал. Я это не видел, а как было до меня, сложно сказать. Сейчас Служба безопасности и финмониторинг показывают миллиарды. И все эти люди, Медведчук и Порошенко - они партнеры в этом кейсе, но я не хочу обвинять, это делают суды.

И это же не то, что кто-то там за решеткой из-за санкций. Санкции – это ограничение на сегодня использовать те или иные деньги, которые были заработаны вот таким незаконным путем".

Детали: "Суспільне" указывает, что Зеленский сообщил, что располагает информацией о якобы отмывании средств через фонды, которые занимались поддержкой Вооруженных сил. По его словам, деньги из фондов передавали членам своей партии.

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"Президент также добавил, что те, кто попал под санкции, могут вернуть выведенные средства в бюджет. Их направят на Вооруженные силы. Тогда санкции снимут, сказал Зеленский", - пишет издание.

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