"Люди выводят миллиарды гривен": Зеленский прокомментировал введение санкций и обещает новые
Президент Владимир Зеленский заявил, что введение санкций 13 февраля направлено против людей, которые во время войны, начиная с 2014 года "отмывали" деньги и "выводили миллиарды гривен".
Источник: слова Зеленского во время посещения Хмельницкой АЭС приводит "Суспільне"
Прямая речь Зеленского: "Санкции были введены. И это не первый и не последний пакет. Вы посмотрите, что происходит. У нас война, а люди выводят, реально "моют" деньги, выводят миллиарды гривен и это на протяжении всей войны. Безусловно всей войны. Это началось с 2014-15 годов: вывод денег, заработок с сепаратистами на угле. Все это есть, все эти потоки есть.
Я просто удивлен, что раньше финмониторинг ничего нам не показывал. Я это не видел, а как было до меня, сложно сказать. Сейчас Служба безопасности и финмониторинг показывают миллиарды. И все эти люди, Медведчук и Порошенко - они партнеры в этом кейсе, но я не хочу обвинять, это делают суды.
И это же не то, что кто-то там за решеткой из-за санкций. Санкции – это ограничение на сегодня использовать те или иные деньги, которые были заработаны вот таким незаконным путем".
Детали: "Суспільне" указывает, что Зеленский сообщил, что располагает информацией о якобы отмывании средств через фонды, которые занимались поддержкой Вооруженных сил. По его словам, деньги из фондов передавали членам своей партии.
"Президент также добавил, что те, кто попал под санкции, могут вернуть выведенные средства в бюджет. Их направят на Вооруженные силы. Тогда санкции снимут, сказал Зеленский", - пишет издание.
Предыстория:
- 13 февраля президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО от 12 февраля о введении санкций против бизнесмена Игоря Коломойского, миллиардера Константина Жеваго, бывшего совладельца "Приватбанка" Геннадия Боголюбова, 5-го президента Украины, нардепа "Европейской солидарности" Петра Порошенко и экс-депутата от запрещенной ОПЗЖ обвиняемого в госизмене Виктора Медведчука.
- Пятый президент Украины введение санкций в отношении него назвал "колоссальным ударом по внутреннему единству".
- Санкции в отношении бизнесменов Игоря Коломойского, Геннадия Богоболюбова, Константина Жеваго и кума Путина Виктора Медведчука были введены по представлению Службы безопасности Украины, в отношении же 5-го президента Украины Петра Порошенко - ввели по представлению Кабинета министров.