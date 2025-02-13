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Зеленський оцінив розмову з Трампом як "дуже хорошу" і поставив умову для переговорів з РФ

Українська правдаЧетвер, 13 лютого 2025, 16:46
Зеленський оцінив розмову з Трампом як дуже хорошу і поставив умову для переговорів з РФ
Фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський висловив задоволення третьою розмовою з американським лідером Дональдом Трампом, наголосивши, що діалог із Росією можливий лише після розробки чіткого плану щодо зупинки Путіна.

Джерело: коментар Зеленського "Радіо Свобода" під час відвідування Хмельницької АЕС

Пряма мова: "Дзвінки – це дзвінки (про розмову Трампа з Путіним – ред.), я розумію, але зустрічі для нас пріоритет…Україна – Америка, тільки після таких зустрічей, після напрацювання плану, як зупинити Путіна, тоді вже справедливо говорити з "рускими".

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Деталі: Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів уже третю телефонну розмову з Дональдом Трампом, яку назвав "дуже хорошою". Він наголосив, що Трамп не називав свою розмову з Путіним пріоритетною.

За словами Зеленського, під час діалогу обговорювали участь північнокорейських військ у війні на боці Росії, а також українські системи дронів, які Трамп назвав "вражаючими".

"Він (Трамп – ред.) розуміє, що ми номер один у світі (за технологіями дронів – ред.) або одні з перших", – підкреслив Зеленський. 

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Президент також доповнив: "Я не сприймаю, що це був пріоритет, що він (Трамп – ред.) спочатку поговорив з РФ. Хоча дійсно це не дуже приємно".

Передісторія:

  • Президент України Володимир Зеленський увечері 12 лютого провів телефонну розмову із американським президентом Дональдом Трампом.  
  • Раніше у середу 12 лютого Трамп повідомив, що провів телефонну розмову з російським правителем Володимиром Путіним.

ЗеленськийТрампросійсько-українська війна
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