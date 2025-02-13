Зеленський оцінив розмову з Трампом як "дуже хорошу" і поставив умову для переговорів з РФ

Президент Володимир Зеленський висловив задоволення третьою розмовою з американським лідером Дональдом Трампом, наголосивши, що діалог із Росією можливий лише після розробки чіткого плану щодо зупинки Путіна.

Джерело: коментар Зеленського "Радіо Свобода" під час відвідування Хмельницької АЕС

Пряма мова: "Дзвінки – це дзвінки (про розмову Трампа з Путіним – ред.), я розумію, але зустрічі для нас пріоритет…Україна – Америка, тільки після таких зустрічей, після напрацювання плану, як зупинити Путіна, тоді вже справедливо говорити з "рускими".

Реклама:

Деталі: Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів уже третю телефонну розмову з Дональдом Трампом, яку назвав "дуже хорошою". Він наголосив, що Трамп не називав свою розмову з Путіним пріоритетною.

За словами Зеленського, під час діалогу обговорювали участь північнокорейських військ у війні на боці Росії, а також українські системи дронів, які Трамп назвав "вражаючими".

"Він (Трамп – ред.) розуміє, що ми номер один у світі (за технологіями дронів – ред.) або одні з перших", – підкреслив Зеленський.

РЕКЛАМА:

Президент також доповнив: "Я не сприймаю, що це був пріоритет, що він (Трамп – ред.) спочатку поговорив з РФ. Хоча дійсно це не дуже приємно".

Передісторія: