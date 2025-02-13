Зеленский оценил разговор с Трампом как "очень хороший" и поставил условие для переговоров с РФ

Президент Владимир Зеленский выразил удовлетворение третьим разговором с американским лидером Дональдом Трампом, подчеркнув, что диалог с Россией возможен только после разработки четкого плана по остановке Путина.

Источник: комментарий Зеленского для "Радио Свобода" во время посещения Хмельницкой АЭС

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Прямая речь:

"Звонки – это звонки (о разговоре Трампа с Путиным – ред.), я понимаю, но встречи для нас приоритет… Украина – Америка, только после таких встреч, после разработки плана, как остановить Путина, тогда уже справедливо говорить с "русскими".

Детали:

Президент Владимир Зеленский сообщил, что провел уже третий телефонный разговор с Дональдом Трампом, который назвал "очень хорошим". Он подчеркнул, что Трамп не называл свой разговор с Путиным приоритетным.

По словам Зеленского, во время диалога обсуждалось участие северокорейских войск в войне на стороне России, а также украинские системы дронов, которые Трамп назвал "впечатляющими".

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"Он (Трамп – ред.) понимает, что мы номер один в мире (по технологиям дронов – ред.) или одни из первых", – подчеркнул Зеленский.

Президент также добавил: "Я не воспринимаю это как приоритет, что он сначала поговорил с РФ. Хотя, действительно, это не очень приятно".

Предыстория: