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Дрони СБУ вдруге уразили нафтоперекачувальну станцію у Тверській області РФ – джерело

Валентина РоманенкоЧетвер, 13 лютого 2025, 16:47
Дрони СБУ вдруге уразили нафтоперекачувальну станцію у Тверській області РФ – джерело
НПС «Андреаполь» фото з сайту verigrad.ru

У ніч на 13 лютого безпілотники Служби безпеки України повторно уразили нафтоперекачувальну станцію "Андреаполь" у Тверській області РФ.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в спецслужбах

Деталі: За словами джерела УП, внаслідок удару безпілотників сталося загоряння у районі закритого розподільного пристрою (ЗРУ) та складу котельного обладнання. Перекачування нафти станцією було тимчасово припинено.

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Це вже друга атака дронів на цей об’єкт. Перша відбулася 29 січня цього року. Тоді було пошкоджено фільтраційний насосний майданчик, цистерни з присадками, стався розлив нафтопродуктів і пожежа.

Співрозмовник УП наголошує, що кожен день простою цієї нафтоперекачувальної станції приносить Росії десятки мільйонів доларів збитків, адже вона є складовою Балтійської трубопровідної системи-2, трубопроводу, яким нафта постачається в термінал "Усть-Луга" на Балтійському морі.

"Дронові санкції проти російського нафтового комплексу триватимуть і надалі", - запевнило поінформоване джерело.

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Передісторія:

безпілотникиСБУ
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