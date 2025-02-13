Дрони СБУ вдруге уразили нафтоперекачувальну станцію у Тверській області РФ – джерело
У ніч на 13 лютого безпілотники Служби безпеки України повторно уразили нафтоперекачувальну станцію "Андреаполь" у Тверській області РФ.
Джерело: співрозмовник "Української правди" в спецслужбах
Деталі: За словами джерела УП, внаслідок удару безпілотників сталося загоряння у районі закритого розподільного пристрою (ЗРУ) та складу котельного обладнання. Перекачування нафти станцією було тимчасово припинено.
Це вже друга атака дронів на цей об’єкт. Перша відбулася 29 січня цього року. Тоді було пошкоджено фільтраційний насосний майданчик, цистерни з присадками, стався розлив нафтопродуктів і пожежа.
Співрозмовник УП наголошує, що кожен день простою цієї нафтоперекачувальної станції приносить Росії десятки мільйонів доларів збитків, адже вона є складовою Балтійської трубопровідної системи-2, трубопроводу, яким нафта постачається в термінал "Усть-Луга" на Балтійському морі.
"Дронові санкції проти російського нафтового комплексу триватимуть і надалі", - запевнило поінформоване джерело.
Передісторія:
- В ніч на 29 січня СБУ та ССО провели спільну спецоперацію з ураження НПС "Андреаполь", яка є важливою складовою Балтійської трубопровідної системи-2.
- 30 січн видання Bloomberg повідомило, що транзит нафти через російський порт Усть-Луга на Балтійському морі призупинився через успішний удар безпілотника по насосній станції.