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Дроны СБУ повторно поразили нефтеперекачивающую станцию в Тверской области РФ – источник

Валентина РоманенкоЧетверг, 13 февраля 2025, 16:47
Дроны СБУ повторно поразили нефтеперекачивающую станцию в Тверской области РФ – источник
НПС «Андреаполь» фото с сайта verigrad.ru

В ночь на 13 февраля беспилотники Службы безопасности Украины повторно поразили нефтеперекачивающую станцию "Андреаполь" в Тверской области РФ.

Источник: собеседник "Украинской правды" в спецслужбах

Детали: По словам источника УП, в результате удара беспилотников произошло возгорание в районе закрытого распределительного устройства (ЗРУ) и склада котельного оборудования. Перекачка нефти станцией была временно прекращена.

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Это уже вторая атака дронов на этот объект. Первая состоялась 29 января этого года. Тогда были повреждены фильтрационная насосная площадка, цистерны с присадками, произошел разлив нефтепродуктов и пожар.

Собеседник УП отмечает, что каждый день простоя этой нефтеперекачивающей станции приносит России десятки миллионов долларов убытков, ведь она является составной Балтийской трубопроводной системы-2, трубопровода, по которому нефть поставляется в терминал "Усть-Луга" на Балтийском море.

"Дроновые санкции против российского нефтяного комплекса будут продолжаться и в дальнейшем", - заверил информированный источник.

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Предыстория:

беспилотникиСБУ
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