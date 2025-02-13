Дроны СБУ повторно поразили нефтеперекачивающую станцию в Тверской области РФ – источник
В ночь на 13 февраля беспилотники Службы безопасности Украины повторно поразили нефтеперекачивающую станцию "Андреаполь" в Тверской области РФ.
Источник: собеседник "Украинской правды" в спецслужбах
Детали: По словам источника УП, в результате удара беспилотников произошло возгорание в районе закрытого распределительного устройства (ЗРУ) и склада котельного оборудования. Перекачка нефти станцией была временно прекращена.
Это уже вторая атака дронов на этот объект. Первая состоялась 29 января этого года. Тогда были повреждены фильтрационная насосная площадка, цистерны с присадками, произошел разлив нефтепродуктов и пожар.
Собеседник УП отмечает, что каждый день простоя этой нефтеперекачивающей станции приносит России десятки миллионов долларов убытков, ведь она является составной Балтийской трубопроводной системы-2, трубопровода, по которому нефть поставляется в терминал "Усть-Луга" на Балтийском море.
"Дроновые санкции против российского нефтяного комплекса будут продолжаться и в дальнейшем", - заверил информированный источник.
Предыстория:
- В ночь на 29 января СБУ и ССО провели совместную спецоперацию по поражению НПС "Андреаполь", которая является важной составляющей Балтийской трубопроводной системы-2.
- 30 января издание Bloomberg сообщило, что транзит нефти через российский порт Усть-Луга на Балтийском море приостановился из-за успешного удара беспилотника по насосной станции.