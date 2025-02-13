В Кремлі заявили, що будуть говорити з Україною про закінчення війни
Прессекретар лідера Росії Дмитро Пєсков заявив, що Україна буде брати участь у переговорах щодо закінчення війни.
Джерело: російський "Інтерфакс", який наводить слова Пєскова
Деталі: Пєсков, спілкуючись із російським пропагандистом, заявив, що головним візаві у переговорах для Росії є Вашингтон.
"Так чи інакше, звичайно ж, Україна братиме участь у переговорах. Звичайно ж, буде і двосторонній російсько-американський трек цього діалогу, і трек, який, звісно ж, буде пов'язаний із залученістю України", - додав він.
Так Пєсков відповів на запитання, як Кремль розглядає роль України в переговорах. Також він сказав, що під час розмови Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа "правовий статус Володимира Зеленського не обговорювався".
Передісторія:
- Глава дипломатії Кая Каллас вважає, що будь-яка мирна угода для врегулювання російсько-української, укладена за спиною України та Європи, приречена на провал.
- Зеленський також висловив переконання, що Європейський Союз повинен бути стороною переговорного процесу про врегулювання війни в Україні.
- У четвер він заявив, що якщо США та Росія вестимуть переговори про врегулювання війни без участі України, то Україна їх не прийме.