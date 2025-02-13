В Кремлі заявили, що будуть говорити з Україною про закінчення війни

Прессекретар лідера Росії Дмитро Пєсков заявив, що Україна буде брати участь у переговорах щодо закінчення війни.

Джерело: російський "Інтерфакс", який наводить слова Пєскова

Деталі: Пєсков, спілкуючись із російським пропагандистом, заявив, що головним візаві у переговорах для Росії є Вашингтон.

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"Так чи інакше, звичайно ж, Україна братиме участь у переговорах. Звичайно ж, буде і двосторонній російсько-американський трек цього діалогу, і трек, який, звісно ж, буде пов'язаний із залученістю України", - додав він.

Так Пєсков відповів на запитання, як Кремль розглядає роль України в переговорах. Також він сказав, що під час розмови Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа "правовий статус Володимира Зеленського не обговорювався".

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