В Кремле говорят, что будут говорить с Украиной об окончании войны
Пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков заявил, что Украина будет участвовать в переговорах по окончанию войны.
Источник: российский "Интерфакс", который приводит слова Пескова
Детали: Песков, общаясь с российским пропагандистом, заявил, что главным визави в переговорах для России является Вашингтон.
"Так или иначе, конечно же, Украина будет участвовать в переговорах. Конечно же, будет и двусторонний российско-американский трек этого диалога, и трек, который, конечно же, будет связан с вовлеченностью Украины", - добавил он.
Так Песков ответил на вопрос, как Кремль рассматривает роль Украины в переговорах. Также он сказал, что во время разговора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа "правовой статус Владимира Зеленского не обсуждался".
Предыстория:
- Глава дипломатии Кая Каллас считает, что любое мирное соглашение для урегулирования российско-украинского, заключенное за спиной Украины и Европы, обречено на провал.
- Зеленский также выразил убеждение, что Европейский Союз должен быть стороной переговорного процесса об урегулировании войны в Украине.
- В четверг он заявил, что если США и Россия будут вести переговоры об урегулировании войны без участия Украины, то Украина их не примет.