В Кремле говорят, что будут говорить с Украиной об окончании войны

Пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков заявил, что Украина будет участвовать в переговорах по окончанию войны.

Источник: российский "Интерфакс", который приводит слова Пескова

Детали: Песков, общаясь с российским пропагандистом, заявил, что главным визави в переговорах для России является Вашингтон.

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"Так или иначе, конечно же, Украина будет участвовать в переговорах. Конечно же, будет и двусторонний российско-американский трек этого диалога, и трек, который, конечно же, будет связан с вовлеченностью Украины", - добавил он.

Так Песков ответил на вопрос, как Кремль рассматривает роль Украины в переговорах. Также он сказал, что во время разговора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа "правовой статус Владимира Зеленского не обсуждался".

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