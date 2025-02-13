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В Кремле говорят, что будут говорить с Украиной об окончании войны

Александр ШумилинЧетверг, 13 февраля 2025, 18:31
В Кремле говорят, что будут говорить с Украиной об окончании войны
Фото: РИА Новости

Пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков заявил, что Украина будет участвовать в переговорах по окончанию войны.

Источник: российский "Интерфакс", который приводит слова Пескова

Детали: Песков, общаясь с российским пропагандистом, заявил, что главным визави в переговорах для России является Вашингтон.

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"Так или иначе, конечно же, Украина будет участвовать в переговорах. Конечно же, будет и двусторонний российско-американский трек этого диалога, и трек, который, конечно же, будет связан с вовлеченностью Украины", - добавил он.

Так Песков ответил на вопрос, как Кремль рассматривает роль Украины в переговорах. Также он сказал, что во время разговора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа "правовой статус Владимира Зеленского не обсуждался".

Предыстория:

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  • Глава дипломатии Кая Каллас считает, что любое мирное соглашение для урегулирования российско-украинского, заключенное за спиной Украины и Европы, обречено на провал.
  • Зеленский также выразил убеждение, что Европейский Союз должен быть стороной переговорного процесса об урегулировании войны в Украине.
  • В четверг он заявил, что если США и Россия будут вести переговоры об урегулировании войны без участия Украины, то Украина их не примет

УкраинаРосcиявойна
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