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Минобороны позволило ВСУ использовать наземные роботы Spextr

Украинская правдаЧетверг, 13 февраля 2025, 20:42
Минобороны позволило ВСУ использовать наземные роботы Spextr
Фото: Минобороны

Оборонное ведомство Украины разрешило использовать в подразделениях Сил обороны наземные роботизированные комплексы Spextr различных модификаций, которые выполняют широкий спектр задач.

Источник: Министерство обороны

Дословно: "НРК Spextr – универсальная беспилотная платформа, предназначенная для выполнения широкого спектра задач в боевых условиях. Эти НРК преодолевают бездорожье, сложный рельеф местности. Дистанционно управляемые роботы обеспечивают безопасность и облегчают работу военных там, где важно снизить риски для человека".

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Детали: В зависимости от оснащения, роботы Spextr могут выполнять различные задачи: наблюдение, транспортировка боеприпасов и другого имущества, а также участвовать в огневых атаках на врага.

Роботы имеют компактные размеры, что позволяет легко перевозить их в кузове микроавтобуса или пикапа. Они работают на бесшумном электрическом двигателе, а заряд аккумулятора хватает на несколько часов непрерывной работы.

Напоминаем:

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  • 27 декабря Министерство обороны Украины кодифицировало и разрешило использовать украинским войскам роботизированную платформу "Равлик".
  • Министерство обороны 25 декабря 2024 года допустило поставки отечественного беспилотного авиационного комплекса "Щедрик" для военных подразделений.

российско-украинская войнаармияВооруженные силы
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